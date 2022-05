Apple představil nové Pride řemínky a ciferníky pro Apple Watch

Spekulace o blížícím se představení Pride doplňků z dílny Applu se naplnily – tedy alespoň částečně. Kalifornský gigant totiž před malou chvílí vydal ve svém oficiálním newsroomu tiskovou zprávu, kterou představil dvojici nových nylonových řemínků pro Apple Watch v Pride barvách spolu s Pride duhovými ciferníky. Naopak speciální Pride edice Apple Watch nedorazila.

Apple letos vsadil možná trochu překvapivě jen na nylonové provlékací smyčky ideální například na sport a tak podobně, zatímco v minulosti jsme od něj viděli i Pride řemínky ze silikonu či s kovovou přezkou. Co se pak týče ciferníků, ty jsou majitelům Apple Watch již k dispozici v rámci mobilní aplikace Watch, ve které si je lze přidat z nabídky ciferníků do vašich vlastních kousků. Nutno dodat, že designově se letos Applu skutečně povedly, jelikož nepůsobí nikterak křiklavě a vlastně ani tak, že by vyloženě vyjadřovaly podporu LGBTQ komunitě. Jejich využitelnost by tak mohla být o poznání lepší než tomu bylo v předešlých letech, ve kterých hrála duha na cifernících daleko větší roli.