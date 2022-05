Nový profesionální monitor od Applu dorazí nakonec až na podzim

Není tomu tak dlouho, co jeden z nejlepších zdrojů informací ze světa Applu současnosti v podobě analytika Rosse Younga prozradil, že se chystá představení již třetího profesionálního monitoru pro Macy. Jednat se má konkrétně o mini-LED monitor s úhlopříčkou kolem 27”, který by měl vyplnit místo mezi Studio Displayem a Pro Display XDR. Jak se však zdá, na novinku si budeme muset ještě nějakou dobu počkat.

Zdroje Younga ještě relativně nedávno tvrdily, že by měl Apple s vývojem displeje již pomalu finišovat, aby jej světu představil už v průběhu letošní WWDC. Nyní však přišly s tím, že se představení z neznámých důvodů odkládá na říjen, kdy by se měly světu představit nové Macy. Co přesně může za odložením stát je sice čistou spekulací, jednat by se však mohlo jak o problémy s vývojem, tak o potíže v dodavatelském řetězci Applu, který se v současnosti potýká s výrobními problémy kvůli narůstající pandemii koronaviru v kombinaci s nedostatkem výrobních materiálů. Krom důvodu zdržení jsou pak otázkou i technické specifikace monitoru. Kromě mini-LED podsvícení totiž víme už jen to, že má mít výše zmíněnou úhlopříčku 27”.