Když v klasických podmínkách na vašem iPhonu v rámci nativní aplikace Fotoaparát pořídíte fotografii, tak se přehraje krátký zvuk. Tomuto zvuku se nazývá zvuk závěrky a kromě toho, že vás informuje o pořízení fotografie, tak o tom samém informuje i okolí, aby o této skutečnosti vědělo a nedocházelo k focení lidí bez povolení. Pravdou ale je, že ve většině státech lze tento zvuk velmi jednoduše obejít, a to aktivací tichého režimu prostřednictvím přepínače na těle jablečného telefonu. Existují ale státy, například Japonsko, ve kterých zvuk závěrky jednoduše vypnout nejde, ani po aktivaci tichého režimu.

Jak na iPhone deaktivovat zvuk při pořízení fotografie

Dobrou zprávou ale je, že zvuk závěrky lze relativně jednoduše deaktivovat i v těchto zemích, kde musí být neustále aktivní. To znamená, že pokud například žijete v Japonsku, popřípadě pokud odsud máte iPhone a zvuk závěrky vás štve, tak můžete zvuk ztlumit. Jednoduše stačí, abyste před focením aktivovali funkci Live Photos, která zvuk závěrky automaticky deaktivuje. Postup aktivace Live Photos je následující:

Prvně se na vašem iPhonu přesuňte do nativní aplikace Fotoaparát.

Jakmile tak učiníte, tak se dole přepněte do sekce s názvem Foto.

Následně věnujte pozornost ikoně kruhů v pravém horním rohu obrazovky.

Tato ikona reprezentuje Live Photos, klepnutím na ni tento režim aktivujte.

na ni tento režim Aktivní Live Photos poznáte tak, že bude ikona žlutá, nikoliv bílá a přeškrtnutá.

nikoliv bílá a přeškrtnutá. Po aktivaci Live Photos už můžete začít fotit bez zvuků závěrky.

Pomocí výše uvedeného postupu lze tedy na vašem iPhonu deaktivovat zvuk závěrky, a to i když je z Japonska či jiných zemí, kde je nutné při focení mít tento zvuk neustále zapnutý. Tento postup funguje z toho důvodu, jelikož po aktivaci Live Photos se při vyfocení snímku nahraje také několikasekundové video z momentů před a po stisknutí spouště, včetně zvuku. Pokud by byl zvuk závěrky aktivní při pořizování Live Photos, znamenalo by to, že byste jej při přehrávání těchto fotografií v aplikaci Fotky pokaždé slyšeli, což je samozřejmě nevyžádané. Nutno zmínit, že při aktivních Live Photos se zvuk závěrky nepřehraje ani v případě, že nemáte aktivní tichý režim. Zkrátka a jednoduše, pokud máte zapnuté Live Photos, v žádném případě zvuk závěrky nepůjde slyšet.