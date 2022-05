Bill Gates prozradil, jaký smartphone právě používá

Přemýšlíte někdy nad tím, jaký telefon asi používají nejbohatší lidé světa? Minimálně Bill Gates vám to rád prozradí. Na Redditu totiž poměrně často pořádá setkání s fanoušky, kteří se ho mohou ptát na nejrůznější dotazy z jeho života i mimo něj, v rámci kterých přijde čas od času řada třeba právě i na to, jaký smartphone nyní používá. Přesně to se ostatně stalo i tentokrát.

Pokud si myslíte, že spoluzakladatel Microsoftu musí nutně používat zařízení z jeho dílny, jste na omylu. Přestože by mohl a ve výsledku by to i dávalo smysl, jelikož je Gates fanouškem ohebných smartphonů a Microsoft ve svém portfoliu ohebný Surface Duo má, využívá raději řešení od konkurenčního Samsungu. Momentálně se jedná konkrétně o model Galaxy Z Fold 3, který Gatesovi dle jeho slov částečně nahrazuje dokonce i počítač, jelikož má velkou obrazovku, na které toho jde udělat skutečně hodně.

Že má Gates zálibu v telefonech s Androidem se vědělo dlouhodobě, jelikož se tím v minulosti již několikrát pochlubil. Tentokrát je to však zcela poprvé, kdy uvedl přesný model, kterému tím navíc udělal velmi slušnou reklamu. Proč místo něj nevyužívá či v minulosti nevyužíval raději iPhone je nicméně stále nezodpovězenou otázkou, na kterou se možná odpovědi nikdy ani nedočkáme.

