Aplikace jsou nedílnou součástí (nejen) operačního systému iOS. Rozdělit je můžeme na ty nativní, tedy předinstalované, a na ty od třetích stran, které se stahují z App Store. Věděli jste však o tom, že původně se v rámci iOS vůbec aplikace třetích stran neměly nacházet? Takové postavení měl Steve Jobs, který chtěl, aby součástí iOS byly pouze nativní aplikace přímo od Applu. Nakonec se samozřejmě ukázalo, že se nejedná o úplně ideální řešení, a tak přišel právě App Store, ve kterém aktuálně najdete okolo 2 milionů různých aplikací – rozhodně tedy vždy najdete tu, kterou potřebujete.

Jak na iPhone deaktivovat zobrazování výzev k hodnocení aplikací

Pokud jste si někdy stáhli aplikaci třetí strany, tak se vám dost možná už nejednou zobrazilo dialogové okno, ve kterém vás vývojář žádá o ohodnocení aplikace v App Store. Tohle dialogové okno se skládá z několika možností, poznáte ho ale jednoduše tak, že přímo v něm můžete udělat hvězdičky. Pro vývojáře je zpětná vazba velmi důležitá, avšak pokud byste nechtěli tyto výzvy k hodnocení aplikací z nějakého důvodu zobrazovat, tak je můžete jednoduše deaktivovat. Postup je následující:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže, kde najděte a rozklikněte kolonku App Store.

Následně se přesuňte opět o kus směrem dolů, kde najděte sekci Hodnocení a recenze.

Pak už jen stačí, abyste u Hodnocení a recenze přepnuli přepínač do neaktivní polohy.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem jablečném telefonu deaktivovat zobrazování výzev k hodnocení aplikací. To znamená, že pokud po vás vývojář bude chtít aplikaci ohodnotit nebo zrecenzovat v App Store, tak se vám tato výzva nezobrazí. Je ale nutné zmínit, že se výše zmíněný postup vztahuje pouze na takové výzvy, které pro vývojáře předpřipravil samotný Apple. Někteří vývojáři aplikací a her se samozřejmě snaží zákaz zobrazování žádostí k hodnocení obejít, a to různými vlastními dialogovými okny, proti kterým Apple jednoduše nemůže nic dělat.