Že by přece? Leakeři předpovídají u Apple Watch 8 hranaté tělo

Když Apple na podzim loňského roku světu představil Apple Watch 7, nejednoho jablíčkáře velmi překvapil jejich designem. Prakticky celý svět totiž počítal s tím, že se hodinky dočkají de facto poprvé od svého představení většího redesignu, který měl proměnit jejich zaoblené hrany za hrany ostré. Nic takového se však nestalo, za což se dočkali leakeři, kteří hranaté tělo předpovídali, tvrdé kritiky. Záhy se však ukázalo, že tak daleko od pravdy zřejmě nebyli, jelikož Apple hranaté Apple Watch skutečně testoval, ale na poslední chvíli měl z neznámého důvodu nasadit alternativu právě ve formě nynějších Apple Watch 7. To by se ale prý už letos stát nemělo.

Že by měly letos hranaté Apple Watch už skutečně dorazit začínají opatrně naznačovat první leakeři v čele s přesným ShrimpApplePro či Jonem Prosserem. Zatímco první jmenovaný se v poslední době ukázal jako velmi přesný, Prosser má již na svém kontě několik přešlapů, které jeho věrohodnost pošlapaly. Kromě hranatých Apple Watch to byly například informace o USB-C na iPhonech 12, falešný termín rozeslání pozvánek na Apple Keynote a tak podobně. S ohledem na tuto skutečnost je proto jeho slova třeba brát s určitou rezervou.

Hranaté Apple Watch mají mít celou přední stranu skleněnou, přičemž někteří leakeři dokonce naznačují, že by mohly být ze skla kompletně. V případě, že by u nich Apple nasadil sklo jen na přední stranu, by nicméně mohly být oproti nynějším modelům odolnější, jelikož by u nich nehrozilo prasknutí zaoblené hran, jako je tomu nyní u iPhonů 12 (Pro) a 13 (Pro). Čistě teoreticky by tak mohly s hranatým tělem dorazit spekulované Apple Watch pro dobrodruhy se zvýšenou odolností, které mají letos po boku klasických Series 8 a SE 2 dorazit. Jedním dechem je nicméně třeba znovu zopakovat, že už loni se zdroje spletly a hranatý design Apple Watch je proto třeba brát zatím s velkou rezervou.