Amazon má zaděláno na pořádný malér. Portál The Verge hlásí, že divize lidských práv v New Yorku na něj podala stížnost, neboť gigant údajně nepřevelel na jinou práci těhotné zaměstnankyně a tělesně znevýhodněné zaměstnance. I v případech, kdy společnost uznala, že by k převelení mělo dojít, manažeři údajně stále zaměstnance nutili dělat práci, kterou by dělat neměli, přičemž šlo například o tahání těžkých krabic.