AirPods měly protrhnout dítěti ušní bubínky, Apple za to míří k soudu

Apple čelí opravdu kuriózní žalobě. AirPods Pro totiž údajně zapříčinila protržení ušních bubínků dvanáctiletému chlapci. Vše se mělo odehrát v roce 2020, kdy dítě, identifikované jako B.G., sledovalo film na Netflixu, přičemž hlasitost byla nastavena na nízký stupeň. Najednou se ozvalo hlasité upozornění, jež uživatele informuje, že přehrávaný zvuk je hlasitý, a může mu časem způsobit problémy (Amber Alert). A právě toto upozornění mělo chlapci ušní bubínky poškodit.

V žalobě stojí, že upozornění Amber Alert roztrhlo chlapci ušní bubínek a poškodilo sluch. Od incidentu prý hoch trpěl závratěmi, nevolností a na pravé ucho ztratil sluch zcela. Je tedy údajně nucen nosit naslouchátko. Apple je konkrétně obviňován z výroby „vadných“ AirPods, která automaticky nesnižují hlasitost a nenabízí upozornění v přiměřené hlasitosti. Apple si je taktéž dle žalobců konstrukčních vad moc dobře vědom. Žalobci požadují náhradu škody pro chlapce a rodiče, kteří kvůli zranění svého dítěte trpí značným emočním vypětím. Dále se žádá pokuta ve výši, která by do budoucna odradila technologické společnosti „mávnout rukou“ nad takovým pochybením. Na sociálních sítích se objevily další stížnosti na hlasitost Amber Alerts při nošení AirPods. Amber Alerts jsou navrženy tak, aby upoutaly pozornost majitelů ‌iPhone‌, a upozornily, že zařízení přehrávají hlasitý zvuk. Zprávy na internetu naznačují, že zvuk Amber Alert je při přehrávání přes AirPods pro mnohé skutečně velmi hlasitý, a to i když jsou AirPods nastavena na rozumnou hlasitost. Co si o hlasitosti tohoto upozornění myslíte vy?