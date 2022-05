Optimalizace vašeho Macu: Proč se tato hláška zobrazuje po aktualizaci

Pokud pravidelně čtete náš magazín, tak jste jistě před pár dny postřehli zprávy o tom, že Apple vydal nové aktualizace svých operačních systémů. Konkrétně došlo k vydání iOS a iPadOS 15.5, macOS 12.4 Monterey, watchOS 8.6 a tvOS 15.5. Postupně už si veškeré novinky z těchto aktualizací rozebíráme, abyste je co nejdříve mohli využívat na maximum. Někteří z vás si však dost možná po stažení a instalaci aktualizace macOS 12.4 Monterey všimli, že se po startu systému objevilo oznámení s textem Optimalizace vašeho Macu.

Pokud se výše zmíněné upozornění v pravém horním rohu Macu zobrazí, tak s ním nejde žádným způsobem pracovat. To znamená, že ho můžete maximálně skrýt, avšak pokud na něj klepnete, jednoduše se nic nestane a systém vám ani nedá vysvětlení toho, proč k optimalizaci Macu vlastně dochází. A přesně od toho tady jsme my, abychom vyplnili mezery Applu a informovali jeho zákazníky o všech potřebných věcech. Hned na začátek je třeba říct, že se tohoto oznámení nemusíte žádným způsobem obávat. Rozhodně nevěstí nic špatného – váš Mac je i po zobrazení v naprostém pořádku a vůbec nic se nezměnilo. Zároveň je dobré vědět, že se notifikace s textem Optimalizace vašeho Macu může zobrazit po jakékoliv aktualizaci macOS, nikoliv jen po té nejnovější – konkrétně je tady s námi již několik dlouhých let, během kterých „straší“ uživatele macOS.

A z jakého důvodu se tedy oznámení Optimalizace vašeho Macu zobrazuje? Může jich být hned několik a systém vám je bohužel nijak nespecifikuje. Nejčastěji se však macOS snaží určitým způsobem opravit práva uživatele v systému, která se po aktualizaci mohla „rozhodit“. Popřípadě se může zpráva o optimalizaci zobrazit z toho důvodu, jelikož Spotlight po aktualizaci indexuje (vyhledává a buduje si cesty) připojené disky. Kromě toho může docházet k tomu, že systém určitým způsobem pracuje s knihovnou fotografií, anebo se provádí ostatní procesy na úrovni systému. Ve všech případech to znamená, že se nemusíte o nic starat – systém vás pouze informuje o tom, že dochází k provádění určitých akcí na pozadí, což může vyústit ke krátkodobému zpomalení macOS a snížení výdrže baterie. Stačí tedy několik minut počkat a zpráva o optimalizaci automaticky zmizí.