Natáčení představení iOS 16 je hotovo, potvrdil nepřímo Apple

Přestože mnozí jablíčkáři doufali v to, že díky ustupující pandemii koronaviru se Applu letošní WWDC, na kterém se světu představí iOS 16 a další nové OS, podaří uskutečnit po letech v klasické fyzické podobě, nic takového se bohužel nestane. Přestože se na úvodní konferenci pár šťastlivců dostane, nebude se ani zdaleka jednat o tak masovou záležitost jako tomu bylo v minulosti, což je rozhodně škoda. Applu tak nezbývá nic jiného než si vývojáře a fanoušky udobřit dobře zpracovaným předtočením konference, na čemž dle všeho již srdnatě pracuje, což nyní nepřímo potvrdil.

Na instgramovém účtu jednoho z jeho manažerů starajících se o brand a eventy se před pár dny ve Stories objevil sníme z Apple Parku, který byl vyzdomen dvojicí emoji – konkrétně filmovou klapkou a “fajfku” značící velmi pravděpodobně “splněno”. Je tedy evidentní, že Apple nezahálí a zhruba tři týdny před vysíláním konference by měl již pracovat na postprodukci, což mu dává značný náskok a tedy ve výsledku i klid na duši, že vše zvládne v požadovaném termínu. Na druhou stranu je však pravdou, že WWDC je z hlediska postprodukce pravděpodobně velmi náročné, jelikož se točí ve výsledku kolem softwarových animací mnohem víc než jiné konference zaměřené na hardware. O to zajímavější bude, jak se Apple s letošním zpracováním úvodní konference WWDC popasuje, jelikož by se mohlo ve výsledku jednat o možná poslední online konferenci pandemické doby. Snad tedy bude i proto velkolepá.