Uživatelé utratili za aplikace v prvním čtvrtletí letošního roku 32,5 miliardy dolarů, Apple jednoznačně kraluje!

Uživatelé utratili dohromady na mobilních platformách Google Play a App Store více než 32,5 miliardy amerických dolarů, což představuje meziroční nárůst o 0,6 % z 32,3 miliardy dolarů za první čtvrtletí roku 2021. Apple utržil více než dvojnásobek oproti Googlu. Uživatelé totiž v App Store nechali 21,8 miliardy dolarů, zatím co v Google Play „pouze“ 10,7 miliardy dolarů. Navíc zatím co pro Apple to znamená meziroční růst na úrovni 5,8 %, v případě Google to znamená pokles o zhruba 8,5 % z 11,7 miliard dolarů za Q1 loňského roku.

Pouze mírný meziroční růst pak Edith Reads z TradingPlatforms.com, která vytvořila tuto statistiku, přisuzuje korekci trhu. „Začátek pandemie znamenal výrazný nárůst tržeb v tomto sektoru, který lze označit za hyper-růst. Po skončení omezení souvisejících s pandemií se lidé vrací do normálu a to se projevilo také na tržbách. Lidé nyní přesměrovávají své finanční prostředky do jiných, aktuálně prioritních oblastí“.

Nejvýdělečnější neherní aplikací se stal za Q1 2022 TikTok, který získal v App Store tržby v hodnotě 821 milionů dolarů. V rámci Google Play pak TikTok dosáhl na tržby 250 milionů dolarů a byl až druhou nejvýdělčenější aplikací, první místo na Google Play patří aplikaci Google One, což je ovšem cloudové úložiště, které se například u Applu nekupuje v App Store, ale v nastaveních telefonu. Druhé místo v App Store pak patří hře Honor of Kings s tržbami 735,4 miliony dolarů. PUBG pak skončilo na třetím místě a vygenerovalo 643 milionů dolarů s tím, že na čtvrtém místě skončila hra Geshin Impact s tržbami 551 milionů dolarů. V případě Google Play je na prvním místě mezi hrami Lineage W, na druhém místě pak Coin Master a na třetím Candy Crush Saga.