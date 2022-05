Kompletní srovnání: Google Pixel 6a vs. iPhone SE 3 vs. iPhone 11

Pokud sledujete dění v technologickém světě, zajisté vám před nedávnem neuniklo představení nového chytrého telefonu od Googlu s názvem Pixel 6a. Jedná se o jakousi odlehčenou verzi klasického Pixelu 6, který je na trhu již více než čtvrt roku. V případě, že se po Pixelu 6a pokukujete, tak zároveň dost možná uvažujete i nad iPhonem SE 3, popřípadě iPhonem 11, jelikož se jedná o zařízení v podobné cenové relaci. Pojďme se společně v tomto článku podívat na kompletní srovnání všech těchto telefonů.

Procesor, paměť, technologie

Jak už to u našich srovnávacích článků bývá zvykem, tak se společně prvně podíváme na specifikace procesoru, paměti a technologií jednotlivých zařízení. Google Pixel 6a nabízí vlastní čip Google Tensor, který je vyráběn 5nm výrobním procesem a nabízí 8 jader. iPhone SE 3 oproti tomu disponuje nejnovějším čipem A15 Bionic, který má šest jader a je vyráběn 5nm výrobním procesem. Nejstarší iPhone 11 pak nabízí čip A13 Bionic se šesti jádry, který je vyráběn výrobním procesem s označením 7 nm+. Co se týče operační paměti, nejvíce jí má Pixel 6a – konkrétně 6 GB, zatímco iPhone SE 3 a 11 mají „jen“ 4 GB – zde je ale nutné brát v potaz to, že iOS je méně náročný na operační paměť.

Google Pixel 6a:

Z hlediska bezpečnostních technologií, prostřednictvím kterých je možné chytrý telefon odemknout, nabízí každé srovnávané zařízení něco jiného. Pixel 6a se chlubí čtečkou otisků prstů, která je optická a zabudovaná v displeji. iPhone SE 3 nabízí taktéž čtečku otisků prstů, konkrétně Touch ID, ta je ale umístěna ve spodní části přední strany zařízení. iPhone 11 pak nabízí Face ID, což je technologie, která k ověření využívá 3D sken obličeje. Z hlediska ověřování pomocí obličeje je právě Face ID nejpokročilejší. Pixel 6 pak nabízí podporu Wi-Fi 6e, zatímco iPhone SE 3 a 11 „pouze“ Wi-Fi 6. Navrch má Pixel 6a i u Bluetooth, jelikož podporuje verzi 5.2, zatímco SE 3 a 11 jen verzi 5.0. Pixel 6a a iPhone SE 3 se pak dokáží připojit k síti 5G, zatímco iPhone 11 si musí vystačit se 4G/LTE. K nabíjení je pak u Pixelu 6a využíván konektor USB-C, oba jablečné telefony mají Lightning. Všechny tři telefony umí Dual SIM, a to s využitím jedné fyzické Nano-SIM a jedné eSIM.

iPhone SE 3:

Baterie a nabíjení

Neméně důležitá je u chytrých telefonů také baterie. Pixel 6a v tomto ohledu výrazně vede, jelikož nabízí baterii o kapacitě 4410 mAh. iPhone SE 3 pak nabízí méně než poloviční baterii, konkrétně s kapacitou 2018 mAh. iPhone 11 je pak s baterií o kapacitě 3110 mAh zhruba ve středu. Veškerá srovnávaná zařízení podporují rychlonabíjení prostřednictvím USB Power Delivery – Pixel 6a až 18 W, iPhone SE 3 až 20 W a iPhone 11 až 18 W. Bezdrátové nabíjení Pixelu 6a bohužel chybí, iPhone SE 3 a 11 jej nabízí a konkrétně dokáže poskytnout nabíjecí výkon až 7.5 W.

iPhone 11:

Konstrukce a displej

Google Pixel 6a má rámeček zhotovený z hliníku, zadní strana je pak plastová. iPhone SE 3, stejně jako iPhone 11, pak taktéž nabízí hliníkový rámeček, avšak s tím, že na zadní straně se nachází sklo Gorilla Glass. Tohle sklo se pak nachází na všech třech telefonech vepředu a chrání displej. Co se týče přesných rozměrů (V x Š x T), tak Pixel 6a má 152.2 x 71.8 x 8.9 mm, iPhone SE 3 138.4 x 67.3 x 7.3 mm a iPhone 11 150.9 x 75.7 x 8.3 mm. Váha je pak 178 gramů u Pixelu 6a, respektive 144 gramů u iPhone SE 3 a 194 gramů u iPhone 11. Nesmíme zapomenout zmínit také odolnost proti vodě a prachu, kterou u Pixel 6a a iPhonu SE 3 zajišťuje certifikace IP67 (odolnost proti vodě do 1 metru hloubky po dobu 30 minut), nejlepší odolnost má pak iPhone 11, konkrétně IP68 (odolnost proti vodě do 2 metrů hloubky po dobu 30 minut).

V tomto srovnávacím článku jsme se postupně dostali až ke srovnání displejů všech tří telefonů, tak se na to rovnou vrhněme. Google Pixel 6a se pochlubí 6.1″ OLED displejem s podporou HDR, který nabízí rozlišení 1080 x 2400 pixelů s jemností 429 PPI, podporou Always-On a 83% zaplněním přední strany displejem. Oba jablečné telefony jsou na tom pak oproti Pixelu 6a relativně bídně. iPhone SE 3 nabízí 4.7″ Retina IPS LCD displej s rozlišením 750 x 1334 pixelů, jemností 326 PPI, maximální svítivostí 625 nitů, podporou True Tone a 65.4% zaplněním přední strany zařízení displejem. iPhone 11 pak nabízí 6.1″ Liquid Retina IPS LCD displej s rozlišením 828 x 1792 pixelů, jemností 326 PPI, maximální svítivostí 625 nitů, podporou True Tone a 79% zaplněním přední strany displejem.

Fotoaparát

V poslední době se prakticky všichni technologičtí giganti, kteří se zabývají produkcí chytrých telefonů, zabývají především vylepšováním fotoaparátů. Svým způsobem se dá říct, že v dnešní době už fotí krásně prakticky všechny telefony, pojďme se ale podívat na přesnější specifikace. Google Pixel 6a nabízí dva objektivy – jeden širokoúhlý s rozlišením 12.2 MP a clonovým číslem f/1.7, druhý ultra-širokoúhlý s rozlišením 12 MP, clonovým číslem f/2.2 a zorným polem 114˚. iPhone SE 3 pak nabízí pouze jediný objektiv, který je širokoúhlý s rozlišením 12 MP a clonovým číslem f/1.8. iPhone 11 se chlubí, stejně jako Pixel 6a, dvěma objektivy, a to širokoúhlým a ultra-širokoúhlým. První zmíněný má rozlišení 12 MP a clonové číslo f/1.8, druhý zmíněný pak rozlišení 12 MP, clonové číslo f/2.4 a zorné pole 120˚. Pixel 6a nabízí přisvícení dvěma LED, stejně jako iPhone 11. Nejnovější iPhone SE 3 pak nabízí tyto diody hned čtyři. Co se pak natáčení videa týče, Pixel 6a, iPhone SE 3 i 11 dokáží vyprodukovat video ve stejné kvalitě, a to konkrétně až ve 4K při 60 FPS, zpomalený záběr pak v 1080p při až 240 FPS. Oba zmíněné iPhony dokáží natáčet v HDR, což Pixel 6a nenabízí.

Přední fotoaparát Pixelu 6a je širokoúhlý, má 8 MP a clonové číslo f/2.0. iPhone SE 3 vepředu nabízí nejslabší fotoaparát s rozlišením 7 MP a clonovým číslem f/2.2, nejlépe je na tom pak iPhone 11 s širokoúhlým 12 MP fotoaparátem se clonovým číslem f/2.2. Google Pixel 6a dokáže předním fotoaparátem natáčet v 1080p při 30 FPS, stejně jako iPhone SE 3, který však navíc nabízí natáčení zpomaleného záběru v 1080p při 120 FPS. Nejlépe je na tom, co se předního fotoaparátu týče, iPhone 11. Ten má totiž rozlišení 12 MP a clonové číslo f/2.2. Nutno zmínit, že natáčet dokáže až v rozlišení 4K při 60 FPS, nechybí také zpomalený záběr v 1080p až při 120 FPS.

Cena a úložiště

Při koupi chytrého telefonu nás samozřejmě zajímá také cena. Vzhledem k tomu, že je Pixel 6a zbrusu novým telefonem, tak prozatím není k dispozici oficiální česká cena. V zahraničí je však cenovka stanovena na 449 dolarů, což po připočtení daně vychází zhruba na 13 tisíc korun. Oproti tomu iPhone SE 3 seženete od 12 490 Kč a nový iPhone 11 pak v základní konfiguraci od 14 490 Kč – pokud byste sáhli po použitém, dostáváte se o několik tisíc korun níže. Pixel 6a pak nabízí jedinou variantu úložiště, a to 128 GB, u iPhonu SE 3 a 11 pak můžete sáhnout po 64 GB, 128 GB či 256 GB. Co se barev týče, Pixel 6a seženete ve třech zbarveních, a to v křídově bílé, černé Charcoal a zelené Sage. iPhone SE 3 je taktéž k dispozici ve třech barvách, a to konkrétně v temně inkoustové, hvězdně bílé a červené (PRODUCT)RED. Nejlépe je na tom iPhone 11, který seženete ve fialové, žluté, zelené, černé, bílé a červené (PRODUCT)RED.

