Určitě už jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste přes Google či jiný vyhledávač vyhledali nějaký obsah a z výsledků jste usoudili, že jste našli přesně to, co jste potřebovali. Jenže po otevření konkrétního výsledku zjistíte, že se jedná o nějaký komplexní článek, který se nezajímá pouze o vámi vyhledané téma, ale o kompletní problematiku okolo něj. Většina uživatelů v takovém případě jednoduše článek celý projde a snaží se potřebnou sekci najít. Tento postup je ale naprosto zbytečný – málokdo totiž i v dnešní době ví o tom, že lze textový obsah na webu přímo vyhledávat.

Jak na iPhone v Safari vyhledávat na webové stránce

To znamená, že pokud vyhledáte nějaký termín a následně otevřete webovou stránku z výsledků, tak si můžete otevřít vyhledávací textové pole, do kterého termín vepíšete a Safari jej přímo na webu vyhledá. To se může hodit v hned několika různých situacích, například v té popsané výše, popřípadě pokud prostě a jednoduše potřebujete na webu něco najít, ale nechce se vám procházet celá stránka slovo po slově. Pro zobrazení textového pole pro vyhledávání na webové stránce postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do aplikace Safari.

Jakmile tak učiníte, tak si otevřete webovou stránku, na které chcete vyhledávat.

Následně uprostřed spodního menu klepněte na ikonu sdílení (čtvereček se šipkou).

(čtvereček se šipkou). Otevře se menu sdílení, ve kterém sjeďte směrem dolů a stiskněte Hledat na stránce.

Pak už se vám objeví textové pole, do kterého stačí vepsat hledaný termín.

Výše uvedeným postupem je tedy možné na vašem iPhonu v Safari jednoduše vyhledávat obsah na webové stránce. V případě, že se konkrétní hledaný termín na stránce nachází vícekrát, tak se mezi jednotlivými výsledky můžete jednoduše přesouvat klepnutím na šipky nahoru či dolů na pravé straně displeje. Jakmile budete chtít hledání ukončit, stačí klepnout na Hotovo v levé části. Velice podobně lze vyhledávat obsah na webových stránkách i v ostatních konkurenčních webových prohlížečích. Až tedy příště budete na stránce hledat konkrétní termín, tak už víte, že není třeba stránku slovo po slově číst a postupně se dopracovat k tomu, co hledáte.