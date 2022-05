Do Netflixu dorazí do konce roku reklamy a poplatky za sdílení účtu

Netflix se ke konci letošního roku dočká dvou poměrně kontroverzních novinek. Vyplývá to alespoň z uniklého interního mailu jeho zaměstnancům, který se podařil získat zpravodajcům z The New York Times a který vás určitě nepotěší. Potvrzuje totiž plány Netflixu na zavedená poplatků za sdílení hesel mimo domácnost spolu s příchodem nového předplatného s reklamami.

Že Netflix nad vytvořením nového typu předplatného, které bude svou cenou pod úrovní všech současných verzí, avšak jen kvůli tomu, že v něm budou běžet reklamy, přemýšlí, informoval jeho šéf již před pár týdny v souvislosti s bídnými finančními výsledky za uplynulé čtvrtletí. Tehdy sice hovořil o tomto typu předplatného jako o potenciální možnosti, ale jak se nyní ukázalo, nakonec jí skutečně společnost přetaví v realitu a někdy v průběhu čtvrtého čtvrtletí letoška. Přesnější informace nicméně v mailu nezazněly.

Co se pak týče poplatku za sdílení hesel mimo domácnost, kterým chce Netflix bojovat proti porušování jeho zásad, tuto možnost by rád zavedl zhruba ve stejném časovém období, byť v tomto případě jej ještě čeká celá řada úkonů, které jsou před tímto krokem třeba splnit. Spuštění této možnosti by se tak mohlo ve výsledku odložit dle toho, jak bude Netflix vše stíhat. O jak vysoké částce se bavíme, potažmo jak bude Netflix kontrolovat to, zda i přes zavedení této novinky uživatelé nesdílí své účty i nadále proti jeho pravidlům je nicméně v současnosti stále nezodpovězenou otázkou. Dá se nicméně předpokládat, že vzhledem k povaze obou novinek by je mohla služba oznámit veřejnosti co nevidět.