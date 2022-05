Čím dál víc majitelů nových MacBooků Pro si stěžuje na praskání v reproduktorech

Porodní bolesti spojené s prvními vyrobenými kusy novinek se v případě Applu netýkají jen levnějších produktů, ale i těch nejdražších. Skvělým příkladem mohou být nynější hromadící se stížnosti na reproduktory MacBooků Pro z konce loňského roku, ve kterých podle jejich majitelů při přehrávání zvuku praská. A to je u strojů s takto vysokými cenovkami a zároveň u strojů, u kterých si dal Apple dle svých slov na audiu záležet velký problém.

Diskuzní fóra po celém světě včetně těch oficiálních od Applu se pozvolna plní stížnostmi jablíčkářů, kteří poukazují na to, že praskání se ozývá jak při přehrávání videí například na YouTube, tak i u hudby v Apple Music, potažmo u systémových zvuků. Poměrně zajímavé je pak to, že při zesílení zvuku je praskání slyšet více a hlasitěji, z čehož lze usuzovat, že by se mohlo jednat o softwarem řešitelný problém. Do té doby, než jej Apple začne sám řešit, však bohužel neexistuje alternativní řešení, jak se praskání v reproduktorech zbavit. Nešťastní majitelé postižených Maců totiž zkusili dle svých slov již vše a to i včetně výměny stroje, přičemž praskání se ozývá i u nových jednotek.

Apple se sice k celé záležitostí zatím oficiálně nevyjádřil, nicméně vzhledem k tomu, že již musel řešit spousty reklamací, které jsou právě s praskáním spojené, je prakticky jasné, že o problému ví a velmi pravděpodobně jej již i řeší. Snad mu tedy nebude oprava trvat příliš dlouho a hlavně ji zvládne skutečně jen softwarově. Svolávací akce zapříčiněná problémem hardwaru by totiž rozhodně nepotěšila.