Pokud pravidelně čtete náš magazín, tak vám zajisté neuniklo, že se v Česku začaly čím dál tím více objevovat různé formy podvodů. Konkrétně je řeč například o podvodných zprávách či telefonátech, se kterými se setkala většina z nás. Kromě toho se ale uživatelé iPhonů již delší dobu mohou stát oběťmi jakéhosi „viru“, který se může nastěhovat do aplikace Kalendář, a následně vám odesílat různé notifikace s odkazy na podvodné stránky, popřípadě s nějakou výzvou pro zakoupení produktů, stažení aplikace apod. Stačí opravdu malá chvilka nepozornosti a vir se může rázem objevit i ve vašem jablečném telefonu. Na jejich podobu se můžete podívat níže.

Jak z Kalendáře na iPhone odstranit viry

Dobrou zprávou ale je, že zmíněné viry v Kalendáři je naštěstí možné relativně jednoduše odstranit. Ve skutečnosti se totiž nejedná o vyloženě virus, nýbrž o velmi chytře zkonstruované kalendáře, které si uživatel nevědomky přidá do aplikace Kalendář. V určitých případech může být opravdu složité tyto škodlivé kalendáře rozpoznat, jelikož je podvodníci umí velmi dobře zamaskovat tak, že ono přidání kalendáře ve skutečnosti může zpočátku vypadat jako nějaká úplně jiná akce. Pro odstranění virů z Kalendáře na iPhone stačí postupovat následovně:

Prvně se na vašem iPhonu přesuňte do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, sjeďte o něco níže a rozklikněte sekci s názvem Kalendář.

Následně na další stránce otevřete kolonku Účty.

Zde pak najděte a rozklikněte kolonku Odebírané kalendáře a klepněte na ni.

a klepněte na ni. V rámci seznamu odebíraných kalendářů pak najděte i ten škodlivý, který rozpoznejte a klepněte na něj. Nejčastěji mají tyto podvodné kalendáře názvy Click Subscribe a jiné podezřelé názvy, takže je rozpoznání jednoduché.

Po rozkliknutí už jen stačí ve spodní části obrazovky klepnout na tlačítko Smazat účet.

Nakonec celé smazání ještě jednou klepnutím na Smazat účet potvrďte.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné z Kalendáře na iPhonu odstranit viry. Nutno zmínit, že postup pro odstranění virů z Kalendáře se v posledních verzích iOS určitým způsobem změnil, takže pokud máte starší iPhone bez nejnovějšího iOS, bude nutné přejít do Nastavení -> Hesla a účty -> Odebírané kalendáře, kde už pak odebíraný škodlivý kalendář můžete jednoduše stejným způsobem odebrat. Na úplný závěr zmíním, že se virů na iPhonu nemusíte žádným způsobem obávat, tedy pokud s nimi nebudete nijak interagovat. Veškeré aplikace v iOS totiž běží v tzv. režimu sandbox, což znamená, že má každá aplikace svůj vlastní „píseček“ a neexistuje možnost, jak by se mohla dostat do písečku jiné aplikace. Zkrátka a jednoduše se tak vir nemůže žádným způsobem šířit v systému.