DJI Mini 3 Pro představen: Co nabízí nejlepší malý dron současnosti?

Společnost DJI před pár minutami představila novou generaci svého dronu z produktové rodiny Mini. Konkrétně se jedná o kousek s označením DJI Mini 3 Pro, na který mnoho příznivců čekalo opravdu velmi dlouho. Stejně jako ostatní drony DJI, tak i žhavá novinka Mini 3 Pro je skládací, takže je naprosto ideální k tomu, abyste si jej sbalili prakticky kamkoliv s sebou – ať už se jedná o dovolenou, výšlap či cokoliv jiného. Dobrou zprávou je, že DJI Mini 3 Pro má 249 gramů, takže stále spadá do kategorie C0 s provozním omezením A1. To znamená, že vám stačí pro používání v Česku absolvovat on-line test.

DJI Mini 3 Pro disponuje přepracovanou strukturou, kdy byly upraveny ramena i vrtule, díky kterým je celý dron ještě více aerodynamičtější. Vzhledem k tomu pak vzrostla také maximální doba letu, a to až 34 minut. Kromě toho se může pochlubit také předními a zadními senzory pro bezpečnější let. Nutno zmínit, že po stránce funkcí se DJI Mini 3 Pro opravdu vyšvihl a nabízí takové funkce, kterými se doposud chlubily drony z produktových rodin Mavic či Air. Mini 3 Pro tak zvládne natáčet až v rozlišení 4K až při 60 FPS, popřípadě v 1080p při až 120 FPS. Co se fotek týče, tak zde se můžete těšit až na rozlišení 48 MP. O kvalitní video a snímky se stará 1/1.3″ CMOS senzor s clonovým číslem f/1.7, který podporuje dvojité nativní ISO a přímý výstup pro HDR. Každý snímek tak má k dispozici o mnoho větší dynamický rozsah, který lze pozorovat v rozdílech mezi světly a stíny. Nechybí například ani 4x digitální zoom a oproti předchůdci byla vylepšena hlavně kvalita záznamu v horších světelných podmínkách.

Bezpečnost letu pak zaručuje tří-směrová detekce překážek, která dokáže sledovat okolí před, za a pod sebou. Díky těmto senzorům pak mohla vzniknout technologie APAS (Advanced Pilot Assistance Systems), tedy pokročilé systém pro asistenci pilota. Díky ní může dron automaticky vypočítat a využít bezpečnější cestu okolo překážek. Nechybí ani funkce FocusTrack, díky které se DJI Mini 3 Pro zaměří na určitý objekt, který pak stále zůstává uprostřed videa. DJI Mini 3 je k dispozici v základní verzi bez ovladače za 739 euro (18 500 Kč). S klasickým RC ovladačem pak vychází na 829 euro (20 700 Kč), nově je pak ale k dispozici také ovladač RC-N1 s integrovaným displejem a předinstalovanou aplikací DJI Fly za 999 euro (25 000 Kč). Přikoupit si pak můžete také například Fly More Kit se dvěma bateriemi, nabíjecím hubem, taškou přes ramenu a dalším příslušenstvím za 189 euro, držák na ovladač RC-N1 za 45 euro či 128 GB SD kartu SanDisk za 29 euro.

DJI Mini 3 Pro bude možné zakoupit zde