Zájem o počítače a tablety celosvětově klesá, Applu se však přesto daří

Jak to už bývá zvykem, po vánočních svátcích zájem o technologické produkty mírně chladne. Výjimka není v tomto směru ani letos, neboť za první kvartál tohoto roku klesly celosvětové dodávky počítačů a tabletů meziročně o 3 %. Podle průzkumu analytické společnosti Canalys ale i tak Apple se svými Macy a iPady trhu kraloval.

Do prvního čtvrtletí se samozřejmě meziročně promítla také pandemie. Podíváme-li se na data, Apple v prvním čtvrtletí tohoto roku údajně prodal 14,9 milionů iPadů a zaznamenal meziroční pokles o 2 %, neboť za stejné období v minulém roce dodal 15,2 milionů tabletů. V tomto segmentu s velkým odstupem na druhé příčce nalezneme Samsung, jenž dokázal prodat 7,8 milionů tabletů. Pokles o 2 % sledujeme i zde, neboť v prvním čtvrtletí loňského roku jihokorejský gigant dodal o 200 tisíc tabletů více. Pokud se podíváme na celkový žebříček, jenž kromě tabletů zahrnuje zahrnuje taktéž laptopy a stolní počítače, tak se Apple rovněž umístil na prvním místě s prodanými 22,3 miliony zařízeními. Apple zde jde mírně proti proudu, neboť to pro něj znamená meziroční nárůst o 1 %. V celkovém žebříčku je na druhém místě společnost Lenovo s 21,1 miliony prodaných zařízení za první čtvrtletí. V tomto případě ale společnost zaznamenala meziroční pokles o celých 12 %. Přispěli jste do statistik zakoupením nějakého produktu od začátku roku i vy?