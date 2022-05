Součástí prakticky každého jablečného telefonu je LED dioda, která se nachází na zadní straně, a to konkrétně v blízkém okolí fotoaparátu. Primárně je tato LED dioda určená pro focení ve špatných světelných podmínkách, popřípadě v noci, pokud už jste však někdy s jejím využitím fotili, tak mi dáte zapravdu když řeknu, že se nejedná o nic ideálního. Pravdou tedy je, že uživatelé LED diodu na zádech iPhonu využívají především k tomu, aby si na něco posvítili – ať už se jedná o noční cestu na toaletu, hledaný předmět či osvícení místa, kde jednoduše není dostatek denního světla.

Jak na iPhone změnit intenzitu LED svítilny

LED diodu na iPhonu dokážete jednoduše spustit několik různými způsoby. Využít můžete tlačítko v levém dolním rohu uzamčené obrazovky, dále je možné spuštění provést přes ovládací centrum anebo Siri. Věděli jste však o tom, že si můžete nastavit, jak silně bude LED svítilna svítit? K dispozici jsou celkově čtyři úrovně intenzity, ze kterých si můžete vybrat. Postup pro zvolení intenzity LED svítilny je následující:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu otevřeli ovládací centrum: iPhone s Touch ID: přejeďte prstem ze spodní hrany displeje směrem nahoru; iPhone s Face ID: přejeďte prstem z pravé horní hrany displeje směrem dolů.

Jakmile ovládací centrum otevřete, tak podržte prst na prvku s ikonou svítilny.

Následně se objeví rozhraní s válcem, kde už si tažením prstu můžete intenzitu zvolit.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu nastavit intenzitu LED svítilny. Je nutné zmínit, že si jablečný telefon intenzitu zapamatuje – to znamená, že pokud ji jednou nastavíte, tak zůstane stejná do té doby, než ji opětovně přenastavíte, a to platí pro všechny způsoby aktivace. Samozřejmě, abyste mohli pomocí výše uvedeného postupu intenzitu LED svítilny změnit, tak je nutné, abyste měli zmíněný prvek k dispozici v ovládacím centru. Pokud jej zde nemáte, přejděte do Nastavení → Ovládací centrum, kde sjeďte níže a v kategorii Další ovládací prvky klepněte na ikonu + u prvku s názvem Kapesní svítilna.