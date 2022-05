NFT trh se propadl o 92 %: Obrázky, které se v loňském roce prodávaly za miliony dolarů dnes koupíte za tisíce korun

Pokud jste stále nestihli nastoupit na vlnu NFT, pak pro vás máme dobrou zprávu- už se o to ani nemusíte snažit. Zatímco svět kryptoměn se neustále rozrůstá a je čím dál tím populárnější a to i přes nějaké ty menší nebo větší korekce kurzů jednotlivých kryptoměn, v případě NFT upadá zájem o produkt jako takový a to dost razantním tempem. Řeč je doslova o 92% propadu obchodování s NFT za posledních osm měsíců. Podle analýzy společnosti NonFungible, kterou citoval například Wall Street Journal, se totiž v září loňského roku obchodovalo denně okolo 225 000 NFT, zatímco v dubnu letošního roku to je v průměru pouze 19 000 NFT. To znamená, že trh poklesl o 92 % a počet aktivních peněženek, které mají uloženo alespoň jedno NFT klesl o 88 %.

Zajímavým ukazatelem jsou také Google Trends, jenž umožňují podívat se na to, co lidé v Google nejvíce vyhledávají a jaký zájem mají o jednotlivá témata nebo slova. Zde heslo NFT dosáhlo vrcholu ve vyhledávání v lednu 2022 a od té doby se velmi strmě propadlo o 89 %. Svůj názor na NFT tento týden vyjádřil také Elon Musk, který si profilový obrázek na Twitteru změnil na koláž populárních NFT Bored Ape Yacht Club a dodal k tomu: „Nevím… zdají se být zaměnitelné“, čímž upozornil na fakt, že to, že vlastníte nějaká NFT, ve světě počítačů v podstatě nic neznamená.

Dalším problém je také v tom, že NFT nejsou pouze obrázky od světových umělců, které opravdu mohou mít nějakou tu hodnotu, stejně jako klasické umění. Naprostou většinu NFT tvoří předměty ve hrách nebo fotografie neznámých lidí, případně pak také různé hlášky, meme nebo například první tweet, který se objevil na sociální síti Twitter. Za tím stojí spoluzakladatel Twitteru Jack Dorsey a právě tento tweet se v podobě NFT v loňském roce vydražil za neuvěřitelných 2,9 milionů dolarů. To je vskutku zarážející částka za pár písmenek, řeknete si. A jak se ukázalo o pouhý rok později, zarážející skutečně byla, protože letos v dubnu se chtěl majitel tohoto NFT zbavit a nabídl jej k prodeji v aukci. Nejvyšší příhoz v této aukci činil pouhých 280$. NFT tak za pouhý rok ztratilo 99,99 % své hodnoty a jeho majitel přišel o 2,9 milionu amerických dolarů, tedy o vše, co do jeho koupě vložil.

Podobné příběhy pak rozmachu NFT zrovna nepomáhají a i když se nebudeme bavit o obchodech za miliony dolarů, ani běžné NFT na tom v mnoha případech nejsou o moc lépe. Problém s NFT totiž spočívá v tom, že jsou často vázány k nějaké službě nebo hře. Příkladem za ty, u kterých se investice do NFT příliš nevyplatila, je například oficiální hra Formule 1 s názvem F1 Delta Time, která byla založena na blockchainu a na NFT. Ta letos v dubnu skončila, protože se vývojáři nedohodli s vedením F1 a tokeny, tedy NFT, které se ve hře používaly, ztratili veškerou svoji hodnotu a doslova ze dne na den se staly bezcennými.

Jak se zdá, tak NFT není něco, co by se příliš ujalo a aktuálně se ukazuje, že ve velmi omezeném (množstevně) světě kryptonadšenců možná ještě pár měsíců nebo let budou mít své místo, ale pokud do tohoto světa nepatříte a chtěli jste do nich investovat, aby vám neujel vlak podobně jako s Bitcoinem, pak si to velmi dobře rozmyslete, protože na rozdíl od Bitcoinu, zde to opravdu nevypadá na to, že byste mohli vydělat, byť jen jedinou korunu.