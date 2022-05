Chybí vám na iPhonu Dark Souls? Vyzkoušejte podobně obtížné Watcher Chronicles

Série Souls her od vývojáře Hidetaka Mijazakiho slaví na velkých platformách úspěchy už přes deset let. Pokud se však chcete poohlédnout po podobných projektech na iOS, moc jich nenajdete. Jestli tak smutníte nad tím, že čerstvá Mijazakiho novinka Elden Ring na telefony a tablety jen tak nedorazí, můžete si zatím smlsnout na podobně koncipované hře od Third Game Spher Studios. Jejich Watcher Chronicles převádějí na přenosná zařízení žánr souls-like ve dvourozměrné podobě, ale ne nižší obtížnosti. Ve hře budete bojovat proti nepřátelům, kteří se snaží obsadit křesťanský očistec. Tam uvězněné duše se tak musí spojit proti skupině Watcherů, jež chtějí očistec přetvořit v nové peklo.

Jako jiné souls-like hry, tak i Watcher Chronicles je založeno na obratném pohybu v boji a poznávání rozmanitých nepřátel. Ve dvou rozměrech se sice možné taktiky poněkud rozřeďují, to ale připadá na vrub samotnému pokusu žánr pečlivě přeložit na mobilní zařízení se všemi jejich omezeními. Watcher Chronicles si přitom můžete zahrát i s druhým hráčem díky přítomnosti lokálního kooperativního multiplayeru. Hru si můžete vyzkoušet již nyní, zdarma ji naleznete na App Storu. Bez placení si můžete vyzkoušet první část, za odemčení celé kampaně si pak budete muset zaplatit přímo v aplikaci. To vás vyjde na 199 korun.