Jak starý Apple MacBook lze v roce 2022 používat?

Komerční sdělení: Spotřební elektronika se díky modernějším technologiím neustále zlepšuje a výrobci nabízí výkonnější, úspornější a efektivnější řešení. V pravidelných intervalech se setkáváme s novějšími generacemi počítačů od Applu, přičemž i samotný operační systém macOS postupně zvyšuje své nároky na hardware. MacBook ale výjimečně zůstává jedním z přenosných počítačů, který plnohodnotně funguje i po několika letech používání, což se o konkurenčních modelech příliš tvrdit nedá. Kterou generaci lze bez problémů používat i v roce 2022, případně čemu věnovat pozornost u starších modelů?

Charakteristika zastaralého MacBooku

Pokud budeme vycházet z oficiálních informací, jimž společnost Apple označuje konkrétní modely jako celosvětově zastaralé, spadají sem například MacBooky Air (rok 2013 a starší), či MacBooky Pro (rok 2011 a starší). Nicméně tyto vybrané kousky lze klasifikovat spíše jako "těžko" opravitelné v rámci dostupnosti náhradních dílů, než jako nepoužitelné. Celou kapitolu tohoto článku budeme směřovat spíše na skupiny uživatelů a jejich nároky, včetně pořizovací ceny počítačů. Zapomenout ale nesmíme také na podporu operačního systému. Mimochodem, takový MacBook Air, který příští rok slaví desetileté výročí (2013) disponuje procesorem Intel Core i5 a operační paměť RAM o velikosti 4 GB, což je pro méně náročného uživatele velmi dostačující konfigurace.

Podpora operačního systému macOS

Důležitým faktorem je podpora operačního systému macOS, který na počítačích od Applu běží. Jakmile pro něj totiž není k dispozici klíčová aktualizace, můžete se následně setkat s problémem instalace vybraných programů, které se chystáte používat. I do budoucna je pak mnohdy počítač na starším systému v určitých situacích nepoužitelný. Pokud bychom se v roce 2022 měli řídit milníkem minimální verze systému, je vhodné vybírat počítače podporující alespoň macOS 10.13 High Sierra (2017), který odpovídá všem podmínkám. Pokud chcete mít do dalších let jistotu v rámci aktualizací a počítač plánujete na delší dobu, pak doporučujeme alespoň macOS 11.0 Big Sur, což je verze systému vydaná v roce 2020. Podle oficiálních informací patří do seznamu podporovaných modelů 13" a 15" MacBook Pro 2013 a novější, dále 11" a 13" MacBook Air 2013 a novější. Ostatní modely jsou přenosných počítačů od Applu jsou bez omezení.

Pokud bychom tedy shrnuli odstavec výše, pořízením modelové řady 2013+ rozhodně chybu neuděláte a navíc máte na mnoho let vystaráno. Starší kousky, než tyto uvedené, tedy modelová řada 2012 2011, 2010 s podporou systému High Sierra jsou pak vhodné pro uživatele, kteří hledají spolehlivý a funkční stroj z kvalitních materiálů a nevyžadují ke své práci, nebo jiné činnosti nejnovější operační systém.

Existují však alternativy, jak do počítače dostat konkrétní aplikaci i přestože ji v Mac App Store nenajdete kvůli neoficiální podpoře. K tomu vám pak stačí vyhledat externí odkazy prostřednictvím Googlu. U starých kousků lze navíc provést určité vylepšení, konkrétně výměna HDD za SSD, nebo navýšení operační paměti RAM, což posune zařízení na vyšší level. Stejný laptop konkurenční značky ze stejného roku výroby bude už nejspíš ležet na sběrném dvoře, nebo nebude vůbec existovat. V tomhle směru je prostě Apple jednička a jeho produkty jsou kvalitou neporovnatelné.

I starší kousek může překvapit

MacBook Pro a MacBook Air se vyráběl v různých konfiguracích, než jen v základu. Pokud se k vám tedy dostane CTO model, pak máte v jistých ohledech vyhráno. Kromě výkonnějšího procesoru s vyšší frekvencí pak většinou zahrnuje větší operační paměť, větší úložiště a spoustu dalších výhod. Je důležité poznamenat, že všechny modely Pro s Retina displejem již nabízí vysokorychlostní SSD disk, který je mnohonásobně efektivnější nejen při spouštění systému, ale i během samotného používání počítače. V případě, že byste chtěli jeho kapacitu navýšit, lze provést upgrade (až do modelové řady 2017).

Který model je pro mě ideální volbou?

Pokud vybíráte svůj první MacBook, nebo se chystáte vyměnit svůj “vintage” model za novější, je důležité se řídit určitým směrem a mít představu primárního využití. V případě, že hledáte počítač na kancelářskou práci a jsou pro vás především důležité rozměry a hmotnost, pak je ideální volbou ultratenký MacBook Air. Bát se nemusíte ani modelové řady z roku 2013, která již nabízela dvoujádrový Intel Core i5 s Turbo Boost až na 2.6GHz. Setkat se můžete také s příplatkovými modely obsahující 8 GB RAM a 512 GB flash úložiště.

Hledáte model s lepším displejem? Apple dodával do modelů MacBook Pro (2013) kvalitní Retina IPS panel s rozlišením 2 560 × 1 600 px což je na dnešní poměry velmi slušné. Vybírat můžete z modelů, které nabízí až 16 GB RAM a 512 GB SSD disk, což dokonale splní vaše očekávání. Takové počítače jsou díky flash diskům rychlé, systém je svižný a svým designem i po téměř deseti letech mile překvapí.

Pro náročnější uživatele, kteří využívají počítač k jiné, než kancelářské práci je pak k dispozici 15palcová verze, která nabízí kromě plnohodnotného displeje s LED podsvícením i výkonný hardware a 16 GB 1600MHz paměti DDR3L na desce. Takový model lze sehnat kolem 20 tisíc korun, což je perfektní investice do stroje, který ještě několik let vydrží.

Kdy musím vyměnit nebo upgradovat svůj Mac?

Existuje několik indikátorů, že váš Mac dosáhl konce své životnosti:

Apple již nepodporuje důležitou verzi softwaru, který obsahuje bezpečnostní záplaty (což by vás mohlo vystavit zranitelnosti)

Aplikace, které potřebujete používat, na něm již neběží (když nelze ani alternativně)

Mac má potíže s prováděním úkolů, které potřebujete – zvláště pokud nemůžete aktualizovat RAM nebo jiné komponenty

Něco se rozbije a oprava je příliš drahá nebo díly nejsou k dispozici

Mac se stává nespolehlivým. Neočekávaná vypnutí se stávají samozřejmostí a vy jste zkusili vše, abyste problém vyřešili, ale bez úspěchu

