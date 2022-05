Sluchátka, v jablečném světě AirPody, jsou pro většinu uživatelů naprostým základem, bez kterého se neopouští dům. Především mladší generace v dnešní době poslouchá hudbu, popřípadě podcasty, snad úplně všude, ať už je to při běhu, v MHD či třeba ve škole nebo práci. I tímto způsobem se lidé ještě více v dnešní době uzavírají do sebe – to je ale samozřejmě téma na jiný článek. Apple je jedna z mála společností, které záleží na vašem zdraví, a proto přidává do svých systémů různé funkce, které mají pomoci v jeho monitorování a případně vás upozornit, když je něco v nepořádku. Takto se mohou jablečná zařízení starat třeba o váš sluch.

Jak na iPhone deaktivovat oznámení o příliš hlasitých zvucích ve sluchátkách

Konkrétně je ve výchozím nastavení na iPhonu aktivní funkce, díky které můžete být upozorněni na to, když příliš dlouho posloucháte ve sluchátkách hudbu či jiné zvuky s vysokou hlasitostí. Mnoho uživatelů si rádo pouští hudbu „na plné pecky“, dlouhodobý poslech v takovém stylu však můžete vést k dočasnému, či dokonce trvalému poškození sluchu. V případě, že s vámi tyto notifikace o příliš hlasitém poslechu nic nedělají a chtěli byste provést jejich deaktivaci, tak stačí, abyste postupovali následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde najděte a rozklikněte kolonku Zpřístupnění.

kde najděte a rozklikněte kolonku Následně se zde opět přesuňte dolů, a to ke kategorii s názvem Sluch.

a to ke kategorii s názvem V rámci této kategorie pak lokalizujte a otevřete sekci Audiovizuální pomůcky.

Zde už jen stačí, abyste o kus níže pomocí přepínače deaktivovali možnost Oznámení o sluchátkách.

pomocí přepínače možnost Nakonec se zobrazí dialogové okno s upozorněním, kde stiskněte tlačítko Vypnout.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem jablečném telefonu vypnout oznámení o poslechu příliš hlasité hudby ve sluchátkách. Jak uvádí samotný systém při pokusu o vypnutí této funkce, tak byste si tento krok rozhodně měli dvakrát rozmyslet. Dlouhodobý poslech hlasitého zvuku ve sluchátkách totiž může způsobit ztrátu sluchu, a to klidně na celý život. Oznámení o sluchátkách mohou teoreticky bezpečně vypnout takoví uživatelé, kteří již moc dobře neslyší a používají sluchladla nebo jiná pomocná zařízení pro nedoslýchavé.