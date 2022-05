Apple začal prodávat nejdražší kabel ve své historii, je dražší než nové AirPods

Jestli něčím Apple šokoval na první letošní Keynote víc než nadupaným Macem Studio, pak to možná byla cena nového Thunderbolt 4 Pro kabelu sloužícího pro superrychlý přenos dat. Ten si totiž Apple ocenil na těžko uvěřitelných 4990 Kč ve třímetrové verzi, což je víc, než kolik si účtuje za AirPods 2 či stejná částka, na kterou vychází AirPods 3. A právě dnes začal tento kabel prodávat.

Thunderbolt 4 Pro byl dosud dostupný jen v 1,8 m variantě a to za cenu 3990 Kč. Verze o 120 cm delší vycházející na 4990 Kč je nicméně po měsících čekání taktéž konečně v prodeji a uživatelé, kteří maximální možnou přenosovou rychlost na delší vzdálenost potřebují, tak mohou začít konečně slavit. A čím že je vlastně tento kabel tak mimořádný? Například datovým přenosem rychlostí až 40 Gb/s, nabíjení příkonem až 100 wattů či může posloužit k sériovému zapojení až šesti Thunderbolt 3 zařízení. Zkrátka a dobře, je o co stát – tedy pokud víte, co s kabelem dělat.

Thunderbolt kabely lze zakoupit zde