Jak zkontrolovat výdrž baterii v AirTagu aneb když se Apple překvapivě podcení

Je to skoro až neuvěřitelné, ale od představení lokalizátoru AirTag již uplynul víc než jeden rok a stejně tomu je i ohledně spuštění jeho prodejů. S ohledem na tento časový úsek a na slova Applu při představení točící se okolo výdrže jeho baterie by tak kdekdo čekal, že je nyní pravá chvíle na výměnu baterie, která by měla pozvolna docházet. Realita je však jiná a mnohem příjemnější.

AirTag je jediným zařízením z dílny Applu, kterému lze v současnosti uživatelsky (nebo chcete-li zkrátka jednoduše pouhým odklopením části těla) vyměnit baterii, což je vzhledem k jeho ceně nesporný klad. Přeci jen, servisovat zařízení za 890 Kč, což je maloobchodní prodejní cena na Apple.com, by se člověku opravdu nechtělo. A jak se nyní ukazuje, ani s výměnou baterií to nebude nakonec tak horké, jak se mohlo zdát. Z roční výdrže, o které Apple na Keynote mluvil, se totiž rázem stal na jeho webu více než rok a já bych se při pohledu na výdrž toho mého, který jsem si zaktivoval v první den prodejů a který využívám velmi často, nebál říci, že se výdrží dostane AirTag při standardním používání téměř na dva roky. Stav baterie je totiž v mém případě mírně pod polovinou její kapacity, což je jednak skvělé a jednak poměrně zajímavé z hlediska produktové politiky Applu. Nestává se totiž často, že svůj produkt kalifornský gigant takto “podstřelí”.

Ostatně, podívejte se například na hodnoty, které uvádí u výdrže baterií iPhonů, iPadů či Maců. Všechny jsou měřeny v laboratorních podmínkách a přestože se na ně dá se štěstím dostat, není to většinou nic komfortního a tak jsou vnímány spíš obrazně. Dalším hezkým příkladem může být extrémní spolehlivost a nízké riziko prolomitelnosti u Face ID v porovnání s Touch ID. Přestože mělo být Face ID výrazně lepší než Touch ID, netrvalo dlouho a po vydání iPhonů X začal internet plnit videa lidí, kteří jsou schopní pomocí svého obličeje odemknout telefon někoho druhého a to si kolikrát ani nebyli na první pohled úplně podobní. S ohledem na všechny tyto skutečnosti by tak nejeden z nás zřejmě čekal, že Apple nebude u prezentování výdrže AirTagu šetřit chválou a rád ji “nadstřelí”, což se evidentně nestalo.

Dalším důvodem, proč se nad výdrží AirTagu pozastavuji a vychvaluji ji, je fakt, že v tomto směru překonává celou řadu konkurenčních lokalizátorů, které mají přitom zpravidla o poznání méně zajímavé funkce (minimálně jim chybí podpora Najít). Například takový Fixed Sense, který jsem využíval před AirTagem, byl oproti němu “hloupější”, jelikož byl trackovatelný jen přes aplikaci a hlavně jen při připojení k mateřskému iPhonu, vydržel skoro přesně rok. Je tedy zcela evidentní, že i s takto levným kouskem si dal App

Jak zkontrolovat stav baterie AirTagu

Na iPhonu, iPadu či Macu otevřete aplikaci Najít Přejděte do sekce Předměty, ve které uvidíte seznam svých spárovaných AirTagů Na AirTag, jehož baterii chcete zkontrolovat, klikněte/tapněte – v případě iPhonu či iPadu se vám okamžitě ukáže úroveň nabití. Kontrolujete-li přes Mac, je třeba kliknout ještě na (i), které vám otevře dodatečnou informační nabídku

Jak vyměnit baterii v AirTagu

Chyťte AirTag do jedné ruky za jeho bílé okraje a druhou rukou otočte proti směru hodinových ručiček nerezovou stranu Nerezová strana následně “povyskočí” a odkryje knoflíkovou baterii CR2032, kterou stačí následně vyměnit za novou (seženete ji v každém elektru) Po výměně baterie nasaďte zpět nerezovou stranu, přitlačte ji k bílému tělu AirTagu a zajistěte ji pootočením po směru hodinových ručiček. Že se vše povedlo poznáte tak, že AirTag vydá zvukový signál

