AirTag dostal s novým firmwarem novinku, díky které bude hůře zneužitelný ke sledování

Přestože nás od vydání posledního firmwaru pro AirTag dělí již pár dní, pravdou je, že kvůli absenci poznámek k tomu, co přináší, se o jeho obsahu dozvídáme až nyní. A to je poměrně velká škoda, jelikož je skutečně o co stát. Nový firmware s označením 1.0.301 totiž ztěžuje zneužitelnost AirTagu pro sledování.

Fotogalerie AirTag LsA 1 AirTag LsA 2 AirTag LsA 3 AirTag LsA 4 +3 fotky AirTag LsA 5 AirTag LsA 6 Vstoupit do galerie

Podle nového dokumentu podpory, který Apple vyvěsil v naprosté tichosti na svůj oficiální web, přináší firmware 1.0.301 na AirTagy možnost hlasitějšího přehrávání sekvencí tónů, které mají za cíl upozornit na potenciální sledování v případě, že se AirTag vzdálí od svého “domovského” iPhonu a je detekován cizím zařízení. To u něj může ostatně i zvukovou výstrahu zaktivovat a tím si zajistit rychlejší nalezení cizího lokalizátoru, což se může hodit. Poměrně zajímavé je nicméně to, že dle dostupných informací rozšiřuje Apple nový firmware zatím velmi pozvolna. Minulý týden měl být totiž vydán jen jednomu procentu majitelů AirTagů s tím, že od zítřka má být k dispozici 10 % majitelů AirTagů, od 9. května 25 % majitelů a od 13. května pak všem. Nezbývá tedy než doufat, že se novými prvky Applu skutečně riziko sledování podaří snížit.