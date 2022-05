V posledních dnech se na našem magazínu hojně věnujeme novému programu od Applu s názvem Self Service Repair. Jen pro připomenutí byl tento program představen již téměř před půl rokem a sliboval poskytnutí originálních dílů od Applu pro domácí opravy, které bude schopen provést kdokoliv z nás. Spuštění se Self Service Repair dočkal právě před pár dny, a to konkrétně ve Spojených státech amerických, kdy do Evropy by se měl dostat v dalším roce. Mezi podporovaná zařízení aktuálně patří iPhony 12 a 13, společně s SE (2022). Rozšíření podporovaných zařízení bychom se taktéž měli dočkat v dalším roce, včetně starších iPhonů a například také Maců.

Postupně vyplývá na povrch, že je program Self Service Repair vskutku zajímavý, zároveň ale přichází nespočet různých otázek na to, jak vlastně tento program funguje, a jak jej uživatelé mohou využít. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 4 kroky, pomocí kterých bude možné opravit iPhone skrze nový program oprav Self Service Repair. Tyto kroky udává na svých stránkách samotný Apple a zjistíte v nich prakticky úplně vše, co potřebujete vědět. Celý proces tak ve skutečnosti není vůbec složitý, samozřejmě pokud se řadíte mezi zručnější jedince. Opět však podotýkám, že pro Česko a všeobecně Evropu se stále jedná pouze o jakousi možnost přípravy, jelikož zde není zmíněný program k dispozici.

Krok 1: Začněte s opravářským manuálem

Ještě předtím, než se do čehokoliv pustíte, tak je nutné, abyste si našli a prošli opravářský manuál, který poskytuje samotný Apple. V rámci těchto manuálů najdete vždy kromě postupu také informace o potřebných dílech, nástrojích a materiálech, které budete pro opravu iPhonu a v budoucnu také jiných zařízení potřebovat. Abyste si mohli zakoupit náhradní díly ze stránek Self Service Repair, tak bude nutné pro dokončení objednávky zadat ID manuálu, aby systém věděl, že jste si jej prošli a nastudovali. ID manuálu se nachází vždy v jeho úvodu a jedná se tak o jakýsi „bezpečnostní prvek“, díky kterému uživatelé nebudou jen tak bezhlavě objednávat díly.

Krok 2: Objednejte díly a nástroje pro provedení opravy

Po přečtení manuálu už se můžete vrhnout do objednání potřebných věcí ze stránek Self Service Repair. Konkrétně se jedná samozřejmě o originální náhradní díly, společně s nástroji, které si můžete za symbolickou částku pronajmout a následně vrátit. Internetový obchod Self Service Repair neřídí samotný Apple, ale speciální autorizovaná společnost, která má právo prodávat originální Apple díly. Každý originální náhradní díl od Applu je precizně zhotoven a testován, aby byla zachována maximální kvalita, společně se zachováním integrity a bezpečnosti. Profesionální nástroje jsou pak kvalitně zhotoveny tak, aby vydržely opravu nespočtu zařízení. Stejné díly a nástroje, které využívá pro opravy Apple, potažmo autorizované servisy, jsou právě k dispozici i v obchodě Self Service Repair.

Abyste mohli objednávku dílů dokončit, tak je nutné, abyste si našli IMEI vašeho zařízení, což je jakýsi unikátní kód, pomocí kterého Apple zjistí, jaké zařízení vlastníte. Díky tomu se zabrání i případnému špatnému vybrání náhradního dílu. Jakmile dojde k objednání dílů, tak už si můžete přímo na stránkách Self Service Repair zkontrolovat stav vaší objednávky. Společnost Apple nezíská žádné informace ohledně objednávky.

Krok 3: Opravte své zařízení

Jakmile vám originální náhradní díl a nástroje dorazí, tak se můžete pustit do samotné opravy. K té si samozřejmě otevřete opravářský manuál a držte se kroků, které se v něm nachází. Díky tomu budete mít jistotu, že provedete opravu správně a bez komplikací. U některých oprav je pak nutné provést systémovou konfiguraci, což je jakýsi dodatečný krok. Systémová konfigurace je speciální softwarový nástroj, s pomocí kterého dokončíte opravu s originálními díly od Applu. O tom, zdali je u konkrétního postupu nutné systémovou konfiguraci provést, se dozvíte v každém manuálu. Pro vyvolání systémové konfigurace je nutné kontaktovat tým Self Service Repair, a to buď telefonicky, anebo chatem. Nejedná se o nic složitého.

Krok 4: Vraťte vyměněné použité díly pro recyklaci

Máte hotovou opravu a vše funguje tak, jak má? Tímto samozřejmě celý proces nekončí, jelikož vám doma zbyl starý díl, společně s nástroji. Dobrou zprávou je, že použitý či poškozený díl můžete Applu vrátit, čímž se zajistí provedení recyklace. Motivovat vás k vrácení starých dílů může hlavně to, že u některých z nich nabízí Self Service Repair kreditový systém. To znamená, že po vrácení starého dílu se na váš účet vrátí kredit, který následně můžete využít u další objednávky pro zajištění slevy, což se rozhodně hodí. Co se pak týče nástrojů, tak ty můžete do jednoho týdně bezplatně odložit kdekoliv na pobočce kurýra UPS, který zajistí odeslání zpět do Applu.