7 funkcí iPhone, o kterých jste nejspíš nevěděli

Komerční sdělení:Určitě víte, jak používat svůj iPhonek odesílání fotografií přátelům a ke kontrole upozornění na novinky, ale existuje řada překvapivých a užitečných funkcí, které jste možná přehlédli. Abyste k nim měli přístup, budete potřebovat iOS 13 nebo novější.

My vám pomůžeme co nejlépe využít vaši technologii – ať už chcete aktualizovat své aplikace nebo zjistit, co dělat, když vaše Face ID nefunguje. Zde je sedm zábavných funkcí iPhone, které můžete vyzkoušet.

1. Hlasové ovládání

Hlasové ovládání na iPhonu vám umožňuje otevírat a procházet aplikace, zamykat obrazovku a další – pouhým mluvením.

Chcete-li zapnout funkci Hlasové ovládání, přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Hlasové ovládání, klepněte na Nastavit hlasové ovládání a dokončete nastavení. Chcete-li zobrazit úplný seznam vestavěných hlasových příkazů nebo si vytvořit vlastní, klepněte na Přizpůsobit příkazy.

Protože naučit se hlasové ovládání může být zpočátku náročné, doporučujeme povolit funkci Zobrazit rady, aby vám telefon automaticky navrhoval příkazy na základě vaší aktivity.

Jste-li například vášnivým sázkařem, stačí říci, ‘Které online sázkové kanceláře mají výhodný vstupní bonus?’ a vyjede vám odkaz na Betano promo kód (https://sazenibonusy.cz/betano-promo-kod/).

2. Tlumič Robocall

Robocalls – ty otravné automatizované telemarketingové hovory – je těžké blokovat. Věděli jste, že v boji s nimi můžete pomoci pomocí vestavěné funkce ve vašem iPhone?

Otevřete nabídku Nastavení, vyberte Telefon a poté povolte Ztišit neznámé volající. Hovory z neznámých čísel půjdou přímo do hlasové schránky, aniž byste slyšeli vyzvánění. Později je můžete rychle smazat.

3. Sdílejte polohu

Chcete vědět, jak rychle sdílet svou polohu, když se scházíte s ostatními přáteli, kteří používají iPhone? V aplikaci Zprávy otevřete vlákno zpráv, do rozhraní napište „Jsem v“ a klepněte na mezerník. Poté klepněte na Aktuální poloha (možná budete muset povolit oprávnění) a aplikace odešle vaši polohu.

4. Skener poznámek

Pokud potřebujete rychle a snadno naskenovat a odeslat dokument, váš iPhone to zvládne.

Přejděte do aplikace Poznámky, otevřete novou poznámku, klepněte na ikonu Fotoaparát na panelu nástrojů v dolní části a vyberte Skenovat dokumenty.

Umístěte dokument na rovný, dobře osvětlený povrch a pořiďte fotografii.

Klepnutím na Zachovat skenování > Uložit dokument uložíte. Pokud jej chcete sdílet, klepněte na ikonu Sdílet v pravém horním rohu a vyberte, jak chcete dokument odeslat.

5. Aplikace měření

Pokud se vám zdá, že nikdy nemáte metr, když jej potřebujete, je neuvěřitelně užitečná aplikace Measure na vašem iPhone, která využívá rozšířenou realitu spolu s kamerou vašeho zařízení k záznamu měření.

Otevřete aplikaci Measure a prohledejte místnost pomocí telefonu.

Když se objeví kruh, umístěte jej do výchozího bodu a stiskněte „+“.

Dále se přesuňte na svůj koncový bod a znovu stiskněte „+“.

Na obrazovce se zobrazí rozměry vaší položky.

6. Celoobrazovkové efekty iMessage

Proč posílat nudný text? Přidejte celoobrazovkový efekt pro animaci vašeho textu díky funkci iMessage iPhonu.

Otevřete Zprávy a klepněte na tlačítko Napsat, chcete-li napsat novou zprávu nebo přejít na existující konverzaci.

Napište zprávu.

Dotkněte se a podržte tlačítko Odeslat a potom klepněte na Obrazovka.

Přejetím doleva vyberte efekt celé obrazovky (ozvěna, reflektor atd.).

Klepněte na tlačítko Odeslat.

Chcete-li znovu přehrát přijatý efekt zprávy, klepněte na tlačítko Přehrát pod textem. Pokud jej nevidíte, zkuste zkontrolovat nastavení omezení pohybu.

7. Přesuňte se na text

Slide to text je funkce, která vám umožňuje sestavit text, e-mail nebo jakýkoli dokument přejížděním od písmene k písmenu, abyste vytvořili celá slova namísto klepání na jednotlivá písmena. Chcete-li to provést, jednoduše přejíždějte prstem od písmene k písmenu, dokud nevytvoříte slovo. Může to trvat trochu si zvyknout, ale možná zjistíte, že můžete psát texty rychleji.

Tato funkce by měla být ve výchozím nastavení zapnutá, ale v případě, že ji potřebujete povolit, přejděte do Nastavení > Obecné > Klávesnice > zapněte možnost Slide to Type.