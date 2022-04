S příchodem iOS 15 se nativní webový prohlížeč Safari dočkal několika skvělých novinek. Primárně je samozřejmě řeč o zbrusu novém rozhraní, ve kterém se Apple rozhodl přesunout adresní řádek z horní části displeje úplně dolů. Tento krok jablečná společnost podstoupila z toho důvodu, jelikož se displeje chytrých telefonů neustále zvětšují, což znamená, že je čím dál tím těžší se jednou rukou dotknout horní části displeje. Moc chvály si tato změna však nepřinesla – ba naopak se svalila obrovská lavina kritiky. Apple tak byl donucen přidat do nastavení možnost pro volbu mezi novým a starým rozhraním.

Jak na iPhone v Safari (de)aktivovat tónování stránek

Ve spojení s touto změnou přišel ještě jeden nový designový prvek, a to konkrétně tónování stránek, které se projevuje v případě, že máte aktivní nové rozložení adresního řádku ve spodní části obrazovky. Podle názvu tónování stránek vám asi není tak úplně jasné, co tato funkce dělá. Pokud ji máte aktivní, tak dochází k tomu, že se horní část obrazovky, kde se nachází horní lišta a další prvky, zabarví do barvy stránky. Pokud je tedy horní část stránky, na které se nacházíte, modrá, tak se i horní část obrazovky s horní lištou zbarví do modré, čímž dojde ke splynutí. Pokud vám tato funkce nevyhovuje, anebo pokud ji nevyužíváte, tak tímto způsobem ji můžete zapnout nebo vypnout:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde lokalizujte a otevřete kolonku Safari.

kde lokalizujte a otevřete kolonku Zde se poté opět přesuňte níže, konkrétně až ke kategorii s názvem Panely.

konkrétně až ke kategorii s názvem Nakonec pomocí přepínače (de)aktivujte možnost Povolit tónování stránek.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na iPhonu v rámci Safari zapnout nebo vypnout tónování stránek. Pokud si stále nejste jistí, jak může podbarvení vypadat, tak stačí, abyste se podívali na obrázek, který přikládám níže, kde si můžete rozdílu všimnout. Kromě tónování stránek si můžete ve výše zmíněné sekci všimnout také možností pro změnu zmíněného zobrazení adresního řádku, dle se zde nachází funkce pro změnu nastavení zobrazení panelů na šířku, způsob otevírání nových odkazů a zavírání panelů.