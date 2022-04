Amazon představil své nové sídlo, vypadá jako emoji hovínka

Společnost Amazon představila své nové sídlo, které bude v Arlingtonu ve Virginii. Původní sídlo však společnost zachová také a bude tak mít k dispozici dvojici sídel. Amazon investuje do nové stavby více než 2,5 miliardy dolarů, díky čemuž vytvoří koncelářské prostory s podlahovou plochou úctyhodných 1 219 00 metrů čtverečních, na kterých vznikne 25 000 nových pracovních míst pro full-time zaměstnance. Součástí vybudování nového sídla Amazonu je také investice do infrastruktury a to včetně investice do zlepšení dopravy z letiště Reagan National Airport.

Amazon sám uvedl, že sice v současné době většina jeho zaměstnanců stále ještě pracuje na home office, ovšem stavba sídla započala ještě před celosvětovou pandemií a je jen velmi složité něco tak velkého, co plánujete dlouhé roky dopředu zastavit. Navíc věří, že se jedná o dlouhodobou investici, která se bude vracet v dalších desetiletích a nejedná se jen o investici do společnosti jako takové, ale i do místní komunity, které by měla nová infrastruktura pomoci.

Amazon se snaží čím dál tím víc začlenit do komunit, ve kterých má svá sídla, a snaží se zlepšovat nejen samotné budovy, ale i okolní prostor. Důkazem toho je také založení fandu Housing Equity Fund, do kterého společnost vložila 2 miliardy dolarů, díky kterým se podaří vytvořit více než 1 300 cenově dostupných domů ve čtvrti Arlington’s National Landing. I přes to, že je práce Amazonu nejen na budově, ale i na podpoře komunity skutečně zajímavá, nás nejvíc zaujala podoba nového sídla s legendárním emoji hovínka. Ostatně posuďte sami, zda se i podle vás budova a emoji podobají.