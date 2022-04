O iPhony 13 Pro (Max) je i nadále extrémní zájem

Když Apple loni na podzim světu ukázal iPhony 13 Pro a Pro Max, zřejmě by jej ani ve snu nenapadlo, jak velkým prodejním hitem se tyto telefony stanou. Přestože se od řady 12 Pro přespříliš neliší, uživatelé jsou z nich naprosto nadšení, což se ostatně ještě donedávna odráželo v jejich extrémně špatné dostupnosti. A jelikož se úplně nezdá, že by zájem o novinky vadl, Apple se měl nyní zdrojů z Asie rozhodnout, že jejich výrobu ještě posílí a tím uspokojí všechny, kdo o ně mají zájem.

Zdroje DigiTimes tvrdí konkrétně to, že pro nadcházející čtvrtletí se Apple rozhodl navýšit výrobu iPhonů 13 Pro a Pror Max o zhruba 10 milionů kusů, díky čemuž by měl prakticky zcela eliminovat nekonečně dlouhé čekací doby, se kterými se museli dosud někteří jablíčkáři potýkat, což je veskrze pozitivní. Vyloučit se navíc nedá to, že se chce zvýšenou výrobou předzásobit před potenciální výrobní krizí, která by mohla přijít ve třetím čtvrtletí letoška kvůli příchodu další koronavirové vlny do Asie v kombinaci s útlumem výroby spojeným se startem příprav iPhonů 14 (Pro). Ať tak či onak, pro zájemce o iPhony 13 Pro a Pro Max se jedná o pozitivum.

Bude velmi zajímavé, jak úspěšný bude prodejně chystaný iPhone 14 a 14 Pro, který se světu představí letos na podzim. Moc novot u něj sice nasazeno nebude, i tak by ale měl mít čím zaujmout. Od “třináctek” se totiž odliší odstraněným výřezem v displeji, který nahradí dvojice průstřelů, či opět vylepšeným fotoaparátem. Co dalšího přinese je nicméně v současnosti otázkou, na kterou zná s jistotou odpověď jen a pouze Apple.