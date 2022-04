Jak připravit a kdy ideálně prodat svůj MacBook

Komerční sdělení: Chystáte se prodat svůj současný Apple MacBook a hledáte důležité informace, jak jej správně připravit pro nového majitele? Tento článek obsahuje několik uživatelských tipů, kterých byste se rozhodně měli držet. Zároveň se dozvíte, jakými způsoby získat lepší cenu při prodeji a kdy je ideální čas jít s nabídkou na trh. Obzvlášť klíčová je softwarová část obnovy, kdy je potřeba zbavit počítač všech vašich soukromých dat, nainstalovaných aplikací a osobních informací. Tím to ale nekončí, zapomenout nesmíte ani na odhlášení od iCloudu a služby Find my Device což je jeden z běžných problémů při prodeji. Pojďme se na to společně podívat.

Zálohování osobních dat a souborů

V první řadě je třeba zamyslet se nad tím, zda potřebuji přenést uložená data v MacBooku. V takovém případě je důležité provést zálohu. Na výběr máte ze dvou způsobů. Prvním je zálohování pomocí Time Machine, což je integrovaný nástroj pro Mac. Ten umožní vytvořit zálohu na USB, či externí úložiště. Druhou možností je využít virtuální úložiště iCloud. Pokud máte dostatečně velký prostor v předplaceném účtu, lze provést kompletní synchronizaci s iCloud Drive. Nahrávat můžete fotografie, mailovou korespondenci, kalendáře, poznámky a spoustu dalších dat.

Odhlášení z iTunes, iCloud, iMessage a Find my Device

Pokud máte úspěšně dokončenou zálohu viz. předchozí odstavec, případně data zálohovat nechcete, je potřeba se odhlásit od všech účtů, které jste na svém MacBooku používali. Jedná se konkrétně o výchozí aplikace od Applu a pokud byste tak neučinili, mohou budoucímu majiteli způsobit nepříjemné problémy.

Odhlášení z iTunes

Spusťte na vašem Macu aplikaci iTunes V horním řádku nabídek klikněte na Účet Následně zvolte záložku Autorizace > Odstranit autorizaci počítače Poté zadejte vaše Apple ID a heslo > Deautorizovat

Odhlášení z iMessage a iCloud

Spusťte aplikaci Zprávy na vašem Macu, následně na řádku nabídek vyberte Zprávy > Předvolby. Klikněte na iMessage a pak na Odhlásit se. Pro odhlášení z iCloudu je potřeba vybrat nabídku Apple (logo v levém horním rohu) > Předvolby systému a klikněte na Apple ID. Poté vyberte záložku Přehled a klikněte na Odhlásit se. V případě, že používáte starší verzi systému, než macOS Catalina, vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na iCloud a poté na Odhlásit se. Objeví se informace týkající se zálohy dat. Tuto kartu potvrďte přičemž dojde k odpojení účtu od vašeho počítače.

Nezapomeňte také na službu Find my Device

V případě, že jste měli aktivovanou službu ke sledování polohy vašeho počítače, je třeba ji před prodejem a vymazáním osobních dat vypnout. Je svázán s vaším Apple ID, což vám umožňuje sledovat jakékoli z vašich připojených zařízení třeba z jiného Macu, iPhonu, nebo přes webový iCloud. Klikněte na ikonu Apple v levém horním rohu lišty nabídek a vyberte záložku Předvolby systému. Následně klikněte na Apple ID > Posouvejte se dolů v Apps na tomto Macu pomocí podokna iCloud, dokud nenajdete políčko Find My a vpravo klikněte na “Možnosti” Tam, kde je uvedeno Najít můj Mac: Zapnuto, klikněte na Vypnout. Zadejte heslo svého Apple ID a klikněte na Pokračovat.

Vymazání dat z Macu a instalace systému macOS

Dalším důležitým krokem je reinstalace operačního systému macOS ve vašem počítači. K tomu slouží jednoduchá utilita, která je v Macu předinstalovaná. Zapněte počítač a hned poté stiskněte kombinaci dvou kláves Command (⌘) a R, dokud se neobjeví logo Apple či jiná ikona Následně se může objevit výzva, která požaduje přihlášení k aktivnímu uživateli, jehož heslo znáte a zadejte heslo správce. Objeví se nové okno s možností “Disková utilita” > Klikněte na Pokračovat V levé části panelu se objeví název “Macintosh HD” > Klikněte na něj Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Vymazat a následně zadejte požadované informace: Název: Macintosh HD Formát: APFS nebo Mac OS rozšířený (žurnálovaný) podle doporučení Diskové utility Poté klikněte na tlačítko “Smazat” Pokud se objeví výzva k přihlášení Apple ID, zadejte informace Po vymazání vyberte na bočním panelu jakýkoli další interní svazek a odstraňte jej kliknutím na tlačítko Odstranit svazek (–) na bočním panelu. Následně ukončete Diskovou utilitu a vraťte se do okna Utility.

Instalace čisté instalace operačního systému macOS

Vyberte možnost “Nová instalace macOS” a postupujte dle instrukcí Nechte instalaci doběhnout do konce, aniž byste Mac uspali nebo sklopili víko. Mac se může několikrát restartovat a zobrazit ukazatel průběhu, obrazovka navíc může být delší dobu prázdná. Pokud Mac prodáváte, chystáte se jej vyměnit nebo jej darujete, stisknutím kombinace kláves Command-Q ukončete asistenta bez dokončení nastavení. Pak klikněte na Vypnout. Až nový majitel Mac spustí, bude moct nastavení dokončit zadáním vlastních údajů.

Softwarová část je za námi. Nyní je třeba pustit se do samotného počítače. Jak jej správně připravit, aby našel svého kupce? A bonus navíc, jak získat lepší cenu při prodeji, aniž byste investovali další peníze?

Pokud máte na zařízení nacvakávací pouzdra, či nálepky, odstraňte je V případě, že máte originální balení, jako je původní krabice, využijte ji. V novém majiteli to zvyšuje důvěru původu a celkově vypadá nabídka lépe, pokud je kompletní, pravděpodobně dostanete více zaplaceno Nezapomeňte přibalit napájecí kabel včetně síťového adaptéru Máte k Macbooku příslušenství? Dejte ho jako součást prodeje, nový majitel bude jistě rád, že ho nemusí dokupovat a vy snadno svůj počítač prodáte

Příprava vašeho MacBooku by neměla končit jen zabalením do krabice. Zapomenout nesmíte na výstupní kontrolu a důkladné čištění. Kontrola vám pomůže zhodnotit celkový stav vašeho počítače, což může pomoci při vytváření nabídky a stanovení požadované ceny. Sdělte kupujícímu, pokud najdete něco, co by mohlo v budoucnu způsobit problémy. Při uvádění vašeho MacBooku k prodeji je vždy důležité být co nejpřesnější.

Jak správně vyčistit MacBook od nečistot? Používejte vždy vlhký, měkký hadřík, který nepouští vlákna. Jiným materiálem byste mohli počítači spíše uškodit. Pomocí hadříku můžete jemně otřít tvrdé neporézní povrchy, jako je displej, klávesnice, nebo jiné vnější povrchy. Nepoužívejte produkty obsahující bělidlo nebo peroxid vodíku. Zabraňte vniknutí vlhkosti do jakéhokoli otvoru a neponořujte svůj produkt Apple do žádných čisticích prostředků.Taktéž nestříkejte žádný čistič přímo na MacBook. Pozor nikdy nenanášejte čistící prostředek přímo na tělo Macbooku, ale pouze na hadřík kterým poté zařízení otřete.

Nejlepší místa pro prodej vašeho MacBooku

Nejlepší místa pro prodej vašeho MacBooku

Pokud máte kompletně vyčištěný MacBook a je připraven k prodeji, pak vás bude jistě zajímat, kam nejlépe poslat svou nabídku. Existují nejrůznější internetové portály, kde lze umístit svůj inzerát.

Správné určení modelu a další podrobnosti

Ještě před tím, než nabídnete svůj počítač k prodeji, je třeba si ověřit přesnou konfiguraci a seznámit budoucího majitele s velikostí paměti, úložištěm, modelovou řadou, případně dalšími příplatky, které byly součástí tohoto MacBooku. Bližší informace o vašem počítači najdete kliknutím na nabídku Apple (vlevo nahoře) a vyberte možnost “O tomto Macu” kde se objeví podrobnosti týkající se čipu, paměti RAM a modelové řady. Doporučujeme také sdělit sériové číslo, prostřednictvím kterého si nový majitel může zjistit další potřebné informace. Nezapomeňte uvést, kolik nabíjecích cyklů má váš MacBook – nabídka Apple (vlevo nahoře) a vyberte možnost “O tomto Macu” – Systémový profil – Napájení – Počet cyklů. V poslední řadě by mohlo nového majitele zajímat, jak velký disk je uvnitř. Opět tuto informaci dohledáte přes záložku “O tomto Macu” – Úložiště – Paměť flash.

Kdy je nejlepší prodat MacBook?

Chystáte se pořídit novější kousek? Nebo se zbavujete MacBooku a jiný pořizovat nechcete? Existuje hned několik různých scénářů, které ovlivňují celkovou situaci při prodeji a to i na konkrétním modelu, který vlastníte. I tady platí pravidlo spotřební elektroniky, že s příchodem nových produktů ztrácí ty předchozí na své původní hodnotě. Pokud netrpělivě čekáte na nově představený kousek, pak je třeba myslet s předstihem v rozmezí alespoň 1-2 měsíců.

Svůj počítač v tomto termínu nabídněte. Je dost pravděpodobné, že dostanete více peněz, než po konferenci, kdy Apple představil novou modelovou řadu. Obzvlášť, pokud disponujete poslední vydanou verzí počítače. V případě, že prodáváte starší kousek, u něho bude prodejní cena ovlivněna jen minimálně a je pouze na vás, kdy počítač prodáte. I tak je lepší vyhlásit nabídku co nejdříve, jelikož i takový hardware postupně klesá na hodnotě. Dále se obecně více prodává v rozmezí od srpna do února, takže ideálně prodávat v tomto období.

