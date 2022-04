Podpora satelitního volání a zpráv u Apple Watch potvrzena dalším zdrojem

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že by Apple mohl spekulované satelitní volání a zprávy pro budoucí iPhony nasadit i u Apple Watch, jelikož by u tohoto produktu dávala podpora velký smysl kvůli jeho nošení neustále při sobě. Že Apple nad tímto řešením skutečně přemýšlí nyní potvrdil další velmi dobře informovaný zdroj – konkrétně Mark Gurman z Bloombergu.

Gurmanse nechal konkrétně slyšet, že nad nasazením podpory satelitního volání a zpráv u Apple Watch kalifornský gigant skutečně uvažuje a rád by jej světu nabídl buď již letos, nebo v příštím roce coby další z extrémně užitečných funkcí s potenciálem zachraňovat lidské životy. Stejně jako v případě iPhonů je nicméně otázkou, kde všude bude novinka dostupná, jelikož legislativně ji zřejmě bude nutné určitým způsobem regulovat. Zároveň není zcela jasné, jak přesně bude fungovat a potažmo jak se podepíše na výdrži baterie hodinek. Technologie pro připojení k satelitům bude totiž pravděpodobně energeticky poměrně dost náročná, což by právě pro Apple Watch mohl být poměrně velký problém. Na podobné spekulace je ale zatím čas.