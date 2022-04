Takto lze u Samsungu vyměnit USB-C za Lightning

Na konci minulého roku jsme vás informovali o vůbec prvním iPhonu, který namísto konektoru Lightning disponoval USB-C. Právě na tento konektor by měl Apple již co nevidět přejít, a to z hned několika důvodů – Lightning už je prostě a jednoduše zastaralý, primárně ale většina ostatních Apple produktů již USB-C nabízí a jedná se o něco, po čem uživatelé již delší dobu volají. Konkrétně se prvním jablečným telefonem s USB-C stal prototyp iPhonu X, který byl následně v aukci vydražen za 86 tisíc dolarů. Později se začaly objevovat další podobné jablečné telefony, u kterých došlo k nahrazení Lightningu konektorem USB-C – jeden byl dokonce například voděodolný.

Aby toho nebylo málo, tak relativně nedávno jste si na našem magazínu mohli přečíst článek s naprosto opačnou informací, kdy se na světě objevil vůbec první Android telefon s konektorem Lightning, konkrétně Samsung Galaxy A51. Za tímto „pokusem“, který samozřejmě zcela upřímně oproti USB-C u iPhonu nedává prakticky žádný smysl, stojí naprosto stejný člověk, a to inženýr Ken Pillonel. Od něj jsme se při představení prvního Samsungu s Lightning konektorem dozvěděli, že se jednalo o velmi složitý projekt, primárně se ale mělo jednat o výzvu, kterou se Ken pro zábavu rozhodl splnit. V posledním novém videu, které Ken Pillonel před pár dny publikoval na svůj YouTube kanál, se více rozpovídal o tom, co všechno musel udělat, aby byl finální produkt stoprocentně funkční a využitelný. Na video se můžete podívat níže.

Pillonel ve videu uvádí, že byl celý proces nesmírně složitý a komplexní. Podle jeho slov musel pracovat s extrémně omezeným místem uvnitř telefonu, zároveň musel určitým způsobem zajistit, aby si Lightning kabel při nabíjení myslel, že nabíjí iPhone. Nechybělo samozřejmě mikro-pájení, využití 3D tiskárny apod. Pillonel uvedl, že výsledný produkt je sice funkční, po stránce kvality na tom však rozhodně není stejně jako předchozí projekt v podobě iPhonu X s USB-C. Cílem bylo mimo jiné poukázat na to, co všechno je v moderní době možné s chytrými zařízeními provádět, a to i bez jakékoliv pomoci společností, které je vyrábí.