EU tlačí čím dál víc na usmrcení Lightningu v Apple produktech

Evropská unie se dlouhodobě netají tím, že není se současným zmatkem v nabíjecích technologiích elektroniky spokojená a kvůli pohodlnosti pro uživatele by je ráda sjednotila. Její orgány proto nyní opět mírně popostrčily návrh, který by v případě, že projde, nařizoval prodejcům elektronky na evropském trhu nabíjení sjednotit – a to jak z hlediska fyzických portů, tak i z hlediska bezdrátového nabíjení. A právě Apple by byl zřejmě jednou z nejvíce zasažených společností.

Evropské unii vadí konkrétně to, že ačkoliv již přijalo mnoho výrobců pro nabíjení a synchronizaci standard USB-C, čímž jsou do jisté míry schopni eliminovat elektroodpad, je tu stále spousta těch, kteří spoléhají na jiná, mnohdy pak vlastní řešení. Cílem EU je tedy přimět všechny jednak přijmout stejný standard, kterým by mělo být USB-C, jednak stanovit standard pro bezdrátového nabíjení elektroniky (pravděpodobně Qi) a jednak zpřehlednit balení elektroniky tak, aby z nich bylo “na první dobrou” jasně patrné, že například neobsahuje nabíjecí adaptér, kabel a tak podobně. Tohle všechno by přitom EU ráda stihla do roku 2026, byť je třeba jedním dechem dodat, že před ní je ještě extrémně dlouhá cesta a zároveň nelze ze dne na den říci, že od příštího roku musí být všechna elektronika osazena jí určenými porty. Jedná se tedy skutečně o běh na dlouhou trať, byť s cílem, který nemusí být až tak extrémně vzdálen.

Fotogalerie Apple Watch Series 7 LsA 25 Apple Watch Series 7 LsA 26 Apple Watch Series 7 LsA 27 Apple Watch Series 7 LsA 28 +12 fotek Apple Watch Series 7 LsA 29 Apple Watch Series 7 LsA 30 Apple Watch Series 7 LsA 31 Apple Watch Series 7 LsA 32 Apple Watch 7 2 Apple Watch 7 3 Apple Watch 7 4 Apple Watch 7 5 Apple Watch 7 6 Apple Watch 7 7 Apple Watch 7 8 Vstoupit do galerie

A co že by změna vlastně znamenala pro Apple? V první řadě odstranění Lightning portů z jeho produktů – tedy z iPhonů, iPadů, iPodu touch, Magic příslušenství, AirPods nebo třeba ovladače pro Apple TV. Otázkou je rovněž to, zda by nebyl Evropskou unií donucen k otevření nabíjení jeho Apple Watch klasickému Qi standardu. Na všechny podobné spekulace je ale zatím skutečně čas, jelikož nařízení EU je zatím stále ve fázi projednávání a schvalování.