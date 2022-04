Tesla kopíruje Apple, k vozům už vám nepřibalí nabíjecí kabel

Když Apple odstranil z balení iPhonů před pár lety nabíjecí adaptéry spolu se sluchátky a nechal v nich tak jen napájecí a synchronizační kabely, od nejednoho jablíčkáře to pěkně schytal. Na nabíječky v balení totiž byl svět do té doby zvyklý a bral je tedy de facto jako naprostý standard. Postupem času si však uživatelé na absenci adaptéru zvykli a nyní proto už tato věc vášně příliš nevzbuzuje – tím spíš, když si čím dál tím víc lidí uvědomuje, že se jedná o krok činěný ve snaze snížit elektroodpad a tedy ve výsledku ekologickou zátěž. Aby však přestali nabíjecí příslušenství dodávat i výrobci elektromobilů, to je v současnosti naprosto nevídané. Přece se to však děje.

S kontroverzním rozhodnutím přestat přibalovat nabíjecí kabel do elektrovozů nepřišel nikdo jiný než Elon Musk a “jeho” automobilka Tesla. Zákazníci, kteří tak budou mít o kabel, který jim umožní jejich vůz nabíjet třeba ze zásuvky v garáži, zájem, si budou muset připravit 275 až 400 dolarů dle jeho typu. Tesla sice cenu těchto kabelů po oznámení svého nového kroku snížila o 75 dolarů, vzhledem k jejich ceně a tomu, že vozy nezlevnily ani o cent, se však ve výsledku nejedná o žádnou hitparádu. Zde však kontroverze nekončí. Tesla se totiž rozhodla, že nabíjecí kabel nedodá ani u již objednaných, ale zatím nedodaných vozů, při jejichž objednávce bylo ve specifikacích uvedeno, že k nim nabíjecí kabel náleží. Lidé, kteří tedy na vůz nyní čekají, budou mít rozhodně důvod ke zlosti. A aby toho nebylo málo, dodatečně prodávané nabíjecí kabely jsou v současnosti vyprodané a jejich dostupnost je neznámá.

A co že vlastně Teslu vede k tomu, že přibalování nabíjecích kabelů odpískala? Dle vyjádření Elona Muska na Twitteru je to zkrátka jejich nízká míra využívání. Jejich přibalování proto nedávalo smysl a tak se Tesla rozhodla se s nimi rozloučit. Je nicméně otázkou, jak důkladný průzkum, který automobilce poskytl informace o (ne)využívání kabelů, byl. Minimálně z naštvaných reakcí na sociálních sítích se totiž zdá, že krok Tesly mnohé skutečně namíchl.