iPhony 14 Pro dostanou vylepšený Lightning port

Je tomu jen pár hodin, co jsme vás informovali o tom, že se ani letos iPhony nedočkají výměny Lighting portu za USB-C. Jak se však zdá, nakonec by se o až tak negativní zprávu jednat nemuselo. Apple totiž chce podle zdrojů portálu iDropNews nasadit do iPhonů vylepšený Lightning, který by měl splňovat potřeby profesionálů – tedy alespoň některé.

V současnosti využívané Lightning porty nabízí rychlost USB 2.0, což je však na dnešní dobu již nedostačující. Jedná se totiž jen pro představu o rychlost 480 Mbps, což může představovat při přenosech velkých ProRes videí či souborů ProRaw fotek značné zdržení. V letošním roce bychom se proto měli u řady 14 Pro dočkat vylepšeného Lightning portu s rychlostí až 5 Gbps, což odpovídá USB 3.0. Poměrně zajímavé je pak to, že pro Apple se nebude jednat ve své podstatě o žádné objevení Ameriky, nýbrž jen oprášení jeho starší technologie. Lightning s rychlostí USB 3.0 totiž představil už v roce 2015 coby součást iPadů Pro, do kterých je nasazoval až do jejich nahrazení USB-C. U iPhonů se mu však do nich bůhvíproč doposud nechtělo, avšak kvůli narůstajícímu objemu videí a fotek mu zřejmě již nic jiného nyní nezbude.

S ohledem na nasazení rychlejšího Lightningu do iPhonů 14 Pro a nikoliv i modelů 14 se dá u této řady očekávat další výrazné vylepšení focení a natáčení videí v kombinaci s vyšší náročností na úložiště. V úvahu připadá například vylepšení filmařského režimu, který by se mohl z HD překlopit u novinek do 4K, čímž by logicky jeho náročnost na úložiště narostla. Více místa pak zaberou zcela určitě i 48MPx fotky, které by měli být uživatelé schopní fotit minimálně na širokoúhlý objektiv.