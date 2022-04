Vývoj hybrida HomePodu a Apple TV pokračuje

Produkty pro chytrou domácnost z dílny Applu čeká zřejmě v dohledné době solidní revoluce. Apple totiž podle dostupných informací zahájil v minulosti práce na jakémsi hybridu HomePodu a Apple TV a jak se dle informací velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana zdá, tyto plány jsou pro kalifornského giganta stále aktuální.

Pokračující práce na vývoji hybrida Apple TV a HomePodu potvrdil Mark Gurman teprve před pár hodinami ve svém newsletteru vydávaném pod Bloombergem. V tom se nechal konkrétně slyšet, že zatímco velký HomePod se dle něj v současnosti nechystá a není si úplně jist ani novou generací HomePodu mini, který je přitom uživatelsky extrémně oblíbený, vývoj hybrida disponujícího mimo jiné i webkamerou pro FaceTime hovory je v plném proudu s tím, že by jej Apple rád představil co možná nejdříve. Kdy se tak stane je nicméně v současnosti zatím nejasné, jelikož je před Applem stále celá řada výzev, které jsou třeba překonat.

Jak již bylo zmíněno výše, není to poprvé, co o plánech Applu na vývoj hybrida HomePodu a Apple TV slyšíme. Apple se totiž měl dle dostupných informací v minulosti rozhodnout pro výrazné rozšíření svých produktů určených pro chytrou domácnost, přičemž právě tato novinka má být pomyslnou první vlaštovkou ke splnění tohoto cíle. Jak se mu to podaří nicméně ukáže až čas, jelikož od prvních informací o těchto plánech jsme se ve výsledku nedočkali zatím žádné novinky, která by produktovou řadu produktů pro domácnost rozšiřovala.

