Apple Watch 8 dostanou tělesný teploměr, na měření tlaku a cukru v krvi si ale ještě počkáme

Další krok ke zlepšení monitoringu zdraví uživatelů Apple Watch se blíží. Tvrdí to alespoň velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman, kterému jeho zdroje potvrdily, že Apple pokračuje v pracích na tělesném teploměru pro Apple Watch Series 8, stejně jako na nových generacích senzorů pro měření tlaku či hladiny cukru v krvi. S těmi se však počítá spíš výhledově.

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že teploměr v Apple Watch měl být zprvu konstruován coby jeden z prvků starající se o možnost plánovaného otěhotnění u žen. V současnosti jej má nicméně Apple v plánu využívat i u mužů a to konkrétně klasicky pro monitoring jejich teploty, která však nemá být dle všeho snímána tak, že vám hodinky ukáží přesné stupně, ale tak, že vás spíš jen upozorní na její výkyvy, popřípadě výrazné zvýšení či snížení.

Co se týče dalších senzorů pro Apple Watch, ty by sice Apple rád taktéž letos nasadil, ale vzhledem k nepřesnému měření jak cukru v krvi, tak tlaku je v současnosti jejich nasazení velmi nepravděpodobné. Zdroje dokonce tvrdí, že současný harmonogram jejich nasazení má Apple anstavený na roky 2024 až 2025, což je vzhledem k tomu, že na nich má pracovat již minimálně čtyři roky poměrně extrémní doba. Na druhou stranu je ale pozitivní, že se nepouští do zbrklého vydání technologie veřejnosti, čímž by ohrozil její úroveň.