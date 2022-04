Unikly první novinky z chystaného watchOS 9

Již za necelé dva měsíce se světu představí nové generace operačních systémů z dílny Applu, což ve fanouškovském světě znamená de facto jediné – přibývající úniky informací, které tyto systémy poodhalí. S jedním velmi zajímavým přispěchala před pár hodinami agentura Bloomberg, které se podařily zjistit zajímavosti o hodinkovém watchOS 9. Co vše o něm tedy víme?

Zdroje Bloombergu konkrétně tvrdí, že má Apple s watchOS po letech půstu letos poměrně velké plány. V první řadě do něj chce nasadit speciální režim nízké spotřeby, který by měl však dle všeho fungovat trochu jinak než je tomu v případě iPhonů či Maců. Podle dostupných informací by měl konkrétně snížit energetickou spotřebu využívaných aplikací na minimum a to při zachování jejich takřka plné funkčnosti. Zdá se tedy, že chce Apple jít spíš cestou jakési optimalizace než vyloženě zařezáváním funkcí, což je jedině dobře. Jak výrazně se tento upgrade podepíše na výdrži Apple Watch je nicméně v současnosti otázkou.

Kromě úsporného režimu je v plánu taktéž nasazení celé řady měření pro nová cvičení spolu s vylepšeními měření stávajících cvičení, která se tak rázem stanou přesnější. Dočkat bychom se rovněž měli nových funkcí zaměřených na monitoring zdraví žen, vylepšení analýzy EKG pro přesnější rozpoznání fibrilace síní nebo třeba nativní aplikace pro připomínání léků. Obnovou mají též projít ciferníky. Apple má mít v plánu jednak odhalení nových, ale i jakýsi “remaster” starých, které díky němu budou lépe přizpůsobené dnešním potřebám a technologiím – tedy například větším obrazovkám a tak podobně. Co přesně se dá očekávat nicméně zdroje bohužel neprozradily a my si tak na to budeme možná muset počkat až do 6. června, kdy na úvodní Keynote vývojářské konference WWDC Apple novinky světu odhalí.