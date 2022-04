S vinylem na cestách: První přenosný gramofon na světě

Komerční sdělení: Světoznámá značka Victrola si z odzkoušených gramofonů vzala to nejlepší a pomocí moderních technologií je posunula na novou úroveň. Gramce mohou být stylové a multifunkční, to už víme. Že ale mohou levou zadní držet krok s dobou, to nám ukázal revoluční přenosný model Revolution GO. Pojďme se zblízka podívat, co tento pašák umí!

Gramce, jak je neznáte!

Stejně jako se do oběhu neustále vrací staré módní hity v nové podobě, není tomu jinak ani s trendy v hudbě. Každý, kdo v posledních letech nežil někde pod balvanem, určitě zaznamenal, že gramofony zažily takové malé znovuzrození. Jasně, přehrávat si hudbu na mobilu nebo reprácích je snadné a pohodlné, ale určitě to znáte sami… není to prostě ono.

Gramofon má něco do sebe. Ať už jde o pouhé vkládání elpíčka na své místo, manuální sklápění jehly, nebo zkrátka vychutnávání si hudby v nefalšované analogové podobě, pro milovníky hudby je to vzrušující zážitek. Dobře, možná nám nebude chybět občasné praskání, protože to už gramce mají v současnosti dávno ošéfované.

Možná si říkáte, že dnešní doba je ale už moc rychlá, hektická a nikdo nemá čas se lopotit s gramofonem. Není to pravda. Moderní gramofony mají naopak snadné ovládání a vy si můžete hudbu užívat naplno. A vůbec nevadí, pokud úplně neholdujete retro designu. Na výběr dnes máte tolik stylů, že si ten svůj najdete. A to je přesně ono. Poptávka po gramcích je obrovská i mezi mladými lidmi, což s sebou nese spoustu dalších požadavků. Nevíte, po čem se poohlédnout? Poradíme vám.

První přenosný gramofon na světě

Všestranný gramofon s výbornou kvalitou zvuku, který je navíc přenosný a napájený vlastní baterkou. Je to vůbec možné? Ano, je. Seznamte se s Revolution GO, prvním přenosným gramofonem na světě a držitelem několika ocenění. Stojí za ním renomovaná značka Victrola, která má na svědomí nový příliv gramofonového šílenství – tentokrát však v novém a moderním kabátu. Svůj nejnovější přírůstek opravdu vypiplali, pokud ale stále váháte, pojďme si ho pořádně rozebrat. Nejprve se ale seznámíme se samotnou značkou.

Více než stoletá tradice

Světoznámý výrobce gramofonů Victrola dělá hudebním nadšencům i expertům radost už od roku 1906. Nahrávací společnost Victor Talking Machine Company úplně poprvé představila americké veřejnosti moderní a stylové gramofony, jež se přihnaly na nové inovační vlně, která tady ještě nebyla. Victrola svými produkty neustále překvapuje zákazníky po celém světě a dodnes kombinuje sofistikovanost včerejška s technologiemi zítřka. Co tedy očekávat? Pouze ten nejkvalitnější zvuk z elegantních a zároveň novodobých gramofonů, které splňují přísné moderní standardy kvality a kompatibility.

Mobilní, všestranný a stylový!

Victrola Revolution GO, díky tomuto přenosnému krasavci si všichni milovníci vinylu mohou vychutnat své oblíbené desky odkudkoliv. Vestavěná lithium-iontová baterie zvládne drahocennými plackami neúnavně točit až 12 hodin v kuse. Nechybí ani vymazlený Bluetooth reproduktor s čistým stereo zvukem i bouřlivými basy. A myslelo se opravdu na všechno. O nerušený zážitek bez otravného přeskakování se postará speciální antivibrační kryt.

A nebyla by to Victrola, kdyby neměla něco navíc. Revolution GO se chlubí pohyblivou magnetickou přenoskou AT-3600LA od japonského výrobce Audio Technica. S touto vychytávkou z drážek vymáčknete daleko více detailů a zvukově se tak přiblížíte k dokonalosti. A když už jsme u špičkového hudebního zážitku, pokud chcete napumpovat hudbu do jiných repráků nebo sluchátek, není problém. Prostřednictvím Bluetooth je také možné hudbu streamovat téměř kamkoliv.

Cool nám přijde i odnímatelný protiprachový kryt, který se dá použít jako držák na desky. Kromě antivibrační technologie obsahuje také silikonovou podložku, takže vám vystavená elpíčka nevyklouznou, ani se nepoškrábou. Kromě skládací rukojeti si navíc díky odnímatelnému popruhu můžete Revolution GO kdykoliv přehodit přes rameno a vyrazit, kam se vám zamane. Nic víc nepotřebujete! A nebojte, sice je to stále gramofon, tudíž má nějaké to kilo, ruku vám ale určitě neutrhne. K dostání je u nás prozatím v černé barvě – a ta sluší každému!

Nás tenhle moderní kousek klasiky nesmírně baví.

