Recenze JBL Spinner BT: Gramofon, který je radost poslouchat

S nástupem digitálního zvuku to v průběhu vývoje chvíli vypadalo, že analogu a s ním také vinylům odzvonilo. V poslední době toto médium však prožívá nečekanou renesanci a sběratelů přibývá. Na tuto skutečnost aktuálně reaguje značka JBL gramofonem Spinner BT, který, jak napovídá název, v sobě snoubí oba světy, když do produktu integruje moderní konektivitu Bluetooth. Je tak ideálním kandidátem pro ty, kdo propadli kouzlu desek a postupně dávají dohromady svou kolekci, případně též odpovídající hifi výbavu, ale zároveň (jako mnozí z nás) doma mají bezdrátový reproduktor nebo sluchátka a hledají adekvátní řešení poslechu touto cestou. Kódování aptX HD zde zajišťuje vysoce kvalitní přenos, díky čemuž si zvuk vinylu opravdu vychutnáte i bez kabelů. Samozřejmě, že za ideálních okolností, je na místě zachovat cestu signálu bez konverze, ale přiznejme si, že není od věci, mít tu možnost čas od času si pustit některou z oblíbených nahrávek třeba v jiné místnosti nebo při práci, aniž bychom byli omezeni pevnou reprosoustavou.

Obsah balení

Spinner BT je pečlivě zabalený ve dvou krabicích, po jejichž rozevření se před vámi v prvním oddílu objeví víko, talíř, podložka pod desky a lůžko, kam výrobce pro bezpečí při transportu umístil jednotlivé komponenty k domontování i veškeré příslušenství. To zahrnuje napájecí adaptér, audio kabel s pozlacenými konektory RCA o délce 90 cm, dva závěsy protiprachového krytu, přenosku s držákem, protiváhu a redukci pro singly společně s dokumentací. O vrstvu níže již narazíte na samotný gramofon, který stačí zbavit ochranných prvků, postavit na stůl či skříňku a můžete se pustit do zkompletování před prvním spuštěním.

Uvedení do provozu

Než se budete moci naplno ponořit do zvukového zážitku poskytovaného vašim novým přírůstkem do domácnosti, bude vás čekat provedení několika kroků. Prvním z nich je nasazení talíře s jeho otočením do pozice, aby v kruhovém otvoru odkrýval řemenici motoru, a hnacího řemínku, který přes ni opatrně přetáhnete. Pak nastává čas pro umístění podložky a instalaci i zafixování držáku přenosky. To provedete pohybem závitu kryjícího spoj mezi ním a ramenem proti směru hodinových ručiček.

Následně je třeba aplikovat závaží a provést vyvážení. To je asi nejjemnější operací, kterou budete mít před sebou, a je dobré ji neuspěchat. V přiloženém manuálu najdete srozumitelně popsaný postup, který spočívá v odstranění krytu jehly, nasunutí závaží a docílení rovnováhy tak, aby se rameno vznášelo a nemělo tendenci jít nahoru ani dolů, přičemž je zapotřebí v rámci tohoto úsilí ještě zkontrolovat, zda se volič antiskatingu kompenzující dostředivou sílu nachází na hodnotě 0. Jakmile s tím budete hotovi, ještě bude nutné se závažím provést 1 celou otáčku, čímž nastavíte odpovídající přítlak. Na závěr zbývá uvést ovladač antitaskingu dle doporučení výrobce do polohy 3, připojit napájecí adaptér se v zásadě dostatečně dlouhým 1,5m kabelem a po ukotvení protiprachového víka se můžete zaměřit na propojení nebo párování se zvolenou zvukovou výbavou.

Fyzické vlastnosti a ovládání

Na první pohled působí Spinner BT s převládajícím podílem černé, výrazným logem, diagonálním vrásněním napravo a decentními tlačítky pro volbu rychlosti otáček na přední straně velmi elegantně, pročež se stane ozdobou takřka jakéhokoli interiéru. Výrobce nabízí kombinaci se zlatými prvky Gold a s pro firmu typickými oranžovými variantu Orange. Místo, kam se gramofon rozhodnete usadit, bude muset respektovat jeho rozměry, tedy výšku 15,5 cm, včetně zavřeného víka a odpružených nožiček, 43,5 cm na šířku a 36,8 cm do hloubky, kde je ovšem zapotřebí počítat ještě zhruba s 8 cm pro otevření víka. To není sice zcela čiré, ale při pohledu ze předu jde na pohybující se talíř z litého hliníku vidět dostatečně, takže při poslechu nejste ochuzeni o vizuální kontakt. Hmotnost 5,3 kg je rozumná a mezi zařízeními podobných parametrů nijak nevybočuje. Z materiálů se zde kombinuje MDF, plast a kov. Při pohledu shora na sebe upozorní barevně sladěné hliníkové rameno a již zmíněné ovládání antiskatingu. K zahájení přehrávání slouží klasický páčkový mechanismus, který při správném nastavení spouští jehlu velmi jemně, takže nehrozí nepříjemné rušení známé z levných přístrojů. RCA audio a napájecí konektory společně s tlačítkem pro zapnutí či vypnutí najdete na zadní straně. Ty doplňuje ještě dvojice přepínačů určených pro funkci Auto Start/Stop a předzesilovač, který lze aktivovat nebo jej naopak obejít v závislosti na vybraném audio systému. Modře a popiskem Pairing označený prvek uprostřed pak dle očekávání slouží ke spojení s Bluetooth reproduktory či sluchátky. Toho dosáhnete stisknutím po dobu 2 sekund za přítomnosti protějšku v režimu párování.

Základní technické údaje

V případě JBL Spinner BT má podíl na nadprůměrné úrovni poslechu jednosměrný řemínkový pohon, kterému dodává energii 12V adaptér, a samozřejmě kvalitní přenoska Audio Technica AT3600L. Odstup signálu od šumu >65dB je srovnatelný i s dražšími konkurenty. Při průběžné péči o zařízení rozhodně oceníte její snadno odnímatelný držák, dobře přístupný a jasně označený systém vyvažování i nastavitelný přítlak spolu s antiskatingem. Rozhodnete-li se jít bezdrátovou cestou, o přenos se postará Bluetooth ve verzi 5.2 s profily A2DP 1.4 a AVRCP 1.6.2 a technologií Qualcomm aptX HD audio.

Osobní dojmy a hodnocení

Před několika lety jsem se poslechu vinylů vzdal a svou sbírku i gramofon poslal dál. Několik srdcových titulů jsem si ale ponechal, díky čemuž jsem mohl vyzkoušet Spinner BT na kouscích, které dobře znám. Nejprve jsem se pustil (za přispění zabudovaného předzesilovače) do propojení RCA kabelem se svými monitory PreSonus a v porovnání s bezdrátovým přenosem do JBL Authentics 300 – později též JBL Xtreme 4 nebyly rozdíly zdaleka tak zásadní, jak jsem původně očekával. Po stránce dynamiky jednoznačně vítězil analog, ale frekvenčním rozložením mne nezklamalo ani podání přes Bluetooth. Přítomnost přepínače na linkovou úroveň dovoluje využití například s běžnými aktivními reproduktory, které narozdíl od hifi soustav s recieverem nedisponují phono vstupem, což možná ocení lidé, kteří přinejmenším prozatím podobnou sestavu nevlastní.

Naopak náročnější mohou výměnou přenosky za některou z těch náležících do vyšší kategorie docílit lepšího přednesu ke své spokojenosti. Pohon i konstrukce jsou na tom velmi dobře, přičemž je rušení na zařízení této cenové kategorie minimální. V kombinaci s JBL Xtreme 4 probíhala komunikace zcela bez problémů po celém domě. Oblíbená alba jsem si tak užil i v obýváku vzdáleném o patro níže a přes další dvě místnosti od pracovny. Docela šikovná je také funkce tlačítka Play, které v průběhu přehrávání (Xtreme 4) umožňuje rychlé ztlumení.

Cena

Každý, kdo propadl vášni pro vinyly, nejspíš již došel k závěru, že nadprůměrný zvukový zážitek závisí na celé cestě signálu od přenosky přes předzesilovač, reciever až k reprosoustavě, což přece jen znamená jistou investici. JBL Spinner BT se cenově drží okolo rozumného středu a momentálně jej pořídíte za 9 990 Kč. Nejde také o žádný „noname“ z oddělení elektra v supermarketu, ale zařízení, jehož výbava i úroveň zpracování je na vysoké úrovni. Svému majiteli poskytne vše, co lze očekávat od zařízení v této cenové hladině bez jakýchkoli kvalitativních kompromisů a skrze integrované Bluetooth jej propojí též se světem moderních technologií.

