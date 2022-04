Zachraňte skutečné i virtuální lenochody v herní novince na iOS

Jen málo videoher se snaží nějakou činností přispět konáním dobra v reálném světě, a může se zdát, že to dvojnásob platí v exploatačním světě mobilních videoher. Jednou za čas se však objeví kousek, který upozorňuje na problémy a dává si za úkol je pomoci vyřešit. Právě do takové kategorie her spadá čerstvá novinka od studia Clutch Dynamics. Ve videohře Boris the Sloth se totiž budete snažit zachraňovat roztomilá zvířata nejen ve virtuálním světě hry, ale i ve světě reálném. Zisk, který vývojáři generují, totiž půjde přímo na podporu přirozeného života divokých zvířat, v tomto případě konkrétně lenochodů.

Ve hře se ujmete role lenochoda Borise, který musí zachránit svého koalího kamaráda ze spárů zlé mandragory. Proslule pomalý hrdina přitom dokáže ve hře využívat řadu schopností z mystického světa duchů. Díky nim tak nemusíte trávit dlouhé minuty pozorováním Borisovy chůze z jedné strany obrazovky na druhou. Hra je poměrně klasickou hádankovou plošinovkou, která ovšem už z ukázky působí tajemným dojmem. Za ten může ale z velké části skvělý hudební podkres. Boris the Sloth sice seženete na App Storu úplně zdarma, budete ale muset překousnou obsažené reklamy. Ty zmizí za zaplacení nízkého poplatku v aplikaci. Většina částka by přitom měla dorazit právě na ochranu ohrožených zvířat.