Nového Need for Speed bychom se mohli dočkat koncem tohoto roku. Podle zákulisních informací se hra chystá pouze na PC a next-gen konzole. Čili vlastníci Xbox One a PS4 mají nejspíš smůlu. Grafický skok by tak mohl být značný. Snad se co nejdříve dočkáme oficiálních informací.