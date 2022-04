Strategie Total War: Medieval II konečně dorazila na iPhony

Převést strategii v reálném čase na mobilní zařízení v plnosti, kterou žánr demonstruje na osobních počítačích, je pro vývojáře tvrdý oříšek. Když se to ale povede, jde většinou o obdivuhodný projekt, jež určitě stojí za pozornost. Talent v převádění takových her na ovládáním a prostorem omezená zařízení již v minulosti předvedli vývojáři ze studia Feral Interactive, jež zvládli převést do kapesní formy rozmáchlou římskou strategii Total War: Rome. Hra původem od Creative Assembly slavila i na menších obrazovkách velký úspěch. Proto nyní všichni stratégové mohou jásat, neboť se dočkali mobilního portu dalšího opěvovaného dílu slavné série. Ode dneška si totiž můžete na zařízeních s iOS užít středověké Total War: Medieval II.

Protože se o konverzi starali zkušení harcovníci z Feral Interactive, nemusíte se bát, že by šlo o zředěnou verzi originálu. Vzhledem ke zjevným limitacím samozřejmě došlo k řadě úprav, ty jsou ale spíš charakteru přístupnosti. Hra se hraje stejným způsobem jako na počítačích, vývojáři se jen uchýlili k úpravám uživatelského rozhraní tak, aby vám jednotlivé rozkazy zabíraly co nejméně času. Tvořit historii středověké Evropy, severní Afriky a Blízkého východu můžete na iOS již nyní. Total War: Medieval II zakoupíte na App Storu za 379 korun. Postupem času by do hry měly dorazit i různá rozšíření.