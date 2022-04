Recenze Epico Wireless Charging Base 2in1: Nabíjejte zároveň iPhone a Apple Watch stylově

V dnešní recenzi se podíváme na novou bezdrátovou nabíječku předního výrobce příslušenství (nejen) pro Apple produkty. Řeč je konkrétně o modelu Wireless Charging Base 2in1 z dílny společnosti Epico. Jak se mu nabíječka vycházející částečně z odpískané Apple AirPower povedla? Přesně to se vám pokusím objasnit v následujících řádcích.

Technické specifikace

Ještě než se pustíme do hodnocení nabíječky, je třeba vás seznámit s jejími technickými specifikacemi. Jak již z názvu vyplývá, jedná se o dvojitou nabíječku podporující současné nabíjení Apple Watch a iPhonu, potažmo jakéhokoliv jiného zařízení s podporou Qi. Plocha pro standardní bezdrátového nabíjení nabízí výkon až 10W, přičemž v případě iPhonů bohužel využijete jen tři čtvrtiny z něj – tedy 7,5W. To proto, že Apple softwarově rychlost bezdrátového nabíjení omezuje kvůli snaze udržet baterii dlouhodobě v co nejlepší kondici. Co se pak týče nabíjecího magnetického puku pro Apple Watch, ten disponuje výkonem 3W, přičemž v případě, že spolu s ním využívána i Qi plocha pro bezdrátové nabíjení jiného zařízení, výkon nabíječky pro Apple Watch spadne na 2,5W. A pozor, nabíjecí puk pro Apple Watch disponuje certifikací Made for Apple Watch přímo od Applu, díky čemuž si můžete být jistí jeho spolehlivostí, natož pak funkčností.

Tvarově připomíná nabíječka nikdy nevydanou AirPower, byť je černá a tvořená kovovým rámem s plastovým tělem a výklopným magnetickým pukem pro Apple Watch. Hmotnost nabíječky je 215 gramů, rozměry pak 93,5 x 181 x 11 milimetrů. Super je, že k nabíječce přibaluje Epico i 18W nabíjecí adaptér spolu s USB-A/USB-C kabelem, který má sloužit k jejímu napájení. Proč se nad tím pozastavuji? Zejména proto, že přibalování napájecího adaptéru není v žádném případě standardem.

Standardní cena bezdrátové nabíječky Epico Charging Base 2in 1 je 2290 Kč. Níže nicméně naleznete slevový kód, který její cenu srazí o 600 Kč níž.

Zpracování a design

Jak jsem již nastínil výše, tvarově je nabíječka de facto shodná s AirPower představenou v roce 2017, avšak nikdy nevydanou. Namísto ní nicméně disponuje černým plastovým tělem, výklopným pukem pro nabíjení Apple Watch a kovovým rámečkem, který je tvořen slitinou zinku. Přijde mi super, že místo pro nabíjení smartphonů či jiné elektroniky je tvořeno protiskluzovým materiálem, díky čemuž je jednak odolné vůči nejrůznějším oděrkám, které se můžou při každodenním používání objevit, a jednak díky tomu k nalezení i “poslepu”, což je fajn třeba když dáváte zařízení nabíjet až v noci. Na horní straně zařízení pak naleznete LED diodu indikující stav nabíjení a to různými barvami, díky čemuž tak budete mít o všem solidní přehled “na první dobrou”.

Co se týče zpracování nabíječky jako takové, zde musím Epicu vyseknout poklonu. Přiznám se, že když jsem zjistil, kolik testovaná nabíječka standardně stojí, trochu se mi protočily panenky. V žádném případě se totiž nejedná o levný kousek, byť je třeba říci, že vyšší cena vzhledem k certifikace Qi, přibalenému napájecímu adaptéru a podpoře nabíjení dvou zařízení současně vlastně příliš nepřekvapí. Když jsem si však nabíječku poprvé prohlédl zblízka na mém stole, její cena mi začala dávat smysl ještě víc. Jedná se totiž skutečně o krásný kousek elektroniky, který je designově dotažený ve všech směrech. Relativně mohutný, ale přesto minimalistický rám z tmavého kovu v kombinaci s na dotyk pevným plastem totiž nabíječce zkrátka sluší. Fajn je i to, že výrobce myslel třeba i na takové detaily jako nasazení kvalitních protiskluzových ploch na spodní straně, které jsou poměrně velké a díky tomu tak nehrozí, že by vám nabíječka po stole putovala, byť toto riziko snižuje ve výsledku i poměrně vysoká hmotnost zařízení. Potěší ale třeba i zadní výřez s USB-C konektorem pro napájení, díky kterému napájecí kabel k nabíječce opticky lépe přilne.

Testování

A jaká je nabíječka z hlediska běžného používání? Po několika dnech, co mi dělá společnost na pracovním stole, musím říci, že opravdu kvalitní. Nabíjení iPhonu i Apple Watch probíhá skutečně spolehlivě a to od samotného začátku, kdy nabíječka bleskurychle detekuje připojená zařízení, až do samého konce, kdy vás LED dioda upozorní na to, že je hotovo. Vyzdvihnout dále musím fakt, že se ani při nabíjení obou zařízení najednou nabíječka nějak přehnaně nezahřívá. Ano, její povrch trochu zteplá, ale není to v žádném případě extrém, který by vám byl nepříjemný. Bát se navíc nemusíte ani toho, že by nabíječka či přesněji pak napájecí adaptér pro ní “pískal”, jak mají mnohé adaptéry ve zvyku. Nic takového se u něj totiž naštěstí neděje a to ani při jeho maximálním zatížení, popřípadě využívání s USB-C/Lightning kabelem při kabelovém nabíjení iPhonu.

Co se pak týče samotných dob nabíjení, ty jsou (bohužel či bohudík) naprosto srovnatelné s dobami, které nabízí jakékoliv jiné bezdrátové nabíječky nabízející 7,5W pro nabíjení telefonu a 2,5W pro Apple Watch. Nabíječku jsem testoval konkrétně s iPhonem 13 Pro Max a Apple Watch Series 5, přičemž telefon jsem byl z 0 na 100 % schopný nabít za dobu přesahující lehce přes 3 hodiny. U Apple Watch Series 5 jsem se pak z 0 na 100 % dostal za zhruba 1,5 hodiny, což je v mém případě (u hodinek s lehce degradovanou baterií) naprosto standardní čas, na který jsem zvyklý i z originálního nabíjecího puku. Zda je to krátká, nebo naopak dlouhá doba si musí zodpovědět každý z nás sám a to dle toho, jak má nabíječku v plánu využívat. Pro mě osobně se třeba jedná o čas nikoliv krátký či dlouhý, ale spíš zcela nepodstatný, jelikož hodinky nabíjím přes noc a telefon si zase dávám na bezdrátovou nabíječku opakovaně, když zkrátka sedám ke stolu k práci. Telefon se tedy díky tomu “krmí” průběžně po celý den.

Abych však jen nechválil, je tu jedna věc, která by mě osobně u nabíječky vcelku potěšila a přijde mi trochu škoda, že byla opomenuta. Na mysli mám konkrétně nasazení nějakého portu navíc na zadní stranu nabíječky, do kterého by šel napojit kabel a nabíječku tím pádem využít de facto jako další napájecí adaptér. Ano, málokdy se stane, že je potřeba nabít hned 3 zařízenou současně, ale vždy si říkám, že je lepší tuto možnost mít a nevyužívat ji, než jí nemít a dostat se do situace, kdy by se hodila.

Resumé

Jak tedy Epico Wireless Charging Base 2in1 závěrem zhodnotit? Hledáte-li designově stylovou nabíječku schopnou bez jakéhokoliv problému nabít spolehlivě váš iPhone současně s Apple Watch, právě jste ji našli. Epicu se totiž daří jeho novinkou tyto požadavky splnit na jedničku s hvězdičkou, ba možná až nadstandardně. Zpracování je totiž na opravdu vysoké úrovni a obsah balení zrovna tak. Wireless Charging Base 2in1 lze tedy bez váhání doporučit.

