Apple už testuje iOS 16 i na LsA

iOS 16 se již testuje, a to nejen na zahraničních webech, ale první návštěvník s iOS 16 zavítal také na Letem světem Applem. Zatím co v předchozích letech jsme měli možnost přivítat první návštěvníky s novou verzí iOS již na přelomu roku, nejpozději na konci ledna, v případě iOS 15 již měl Apple „zpoždění“ a první návštěvník k nám zavítal až v polovině března. Letos je to ještě později a prvního návštěvníka s iOS 16 nám Google Analytics ukázaly až 28. 3. 2022, tedy v samotném závěru března. V rámci Jablíčkáře zatím nikoho s iOS 16 Google Analytics neukazují a ani jeden z našich magazínů zatím nenavštívil nikdo s MacOS 13.

Apple tak již tradičně začíná testovat své nové operační systémy a my se můžeme těšit, že je poprvé spatříme na WWDC 2022 a následně budou uvolněny ke stažení na začátku podzimu letošního roku.