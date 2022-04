Elon Musk chce koupit Apple!

Vize, sny a cíle Elona Muska jak se zdá nemají žádné hranice. Muž stojící za společnostmi jako je Tesla, SpaceX, Hyperloop nebo například Starlink se chystá ovládnout jednu z největších společností světa. Elon Musk se totiž nechal slyšet, že by rád koupil Apple, respektive veškeré akcie tohoto kalifornského giganta.

Ačkoli Elon Musk v minulosti Apple poměrně hlasitě kritizoval za některé jeho produkty, aktuálně dostal nápad, jak je využít a vytvořit tak ještě větší impérium, než kterému nyní vládne. Musk by chtěl ovládnout Apple především kvůli jeho technologiím, jenž by rád propojil se svými produkty a vytvořil tak ještě mnohem důmyslnější a větší ekosystém, než jaký aktuálně nabízí sám Apple. iPhony, iPady a MacBooky by mohly do budoucna nabídnout přímý přístup k internetu společnosti Starlink pomocí integrovaných antén. Automobily Tesla by pak nabízely možnost ovládání pomocí iPhone, které by bylo ještě blíže provázáno se samotným telefonem, než je tomu nyní.

Upřímně řečeno, kdo by nechtěl koupit Apple. Problém je v tom, že hodnota společnosti Apple jen co se tržní kapitalizace týká, je aktuálně na úrovni 2,9 bilionu amerických dolarů (součet hodnoty všech akcií), majetek Elona Muska má hodnotu 270 miliard dolarů. Pár dolarů mu tedy pořád ještě chybí a to i přes to, že je aktuálně nejbohatším mužem světa. Elon Musk tak možná sice skutečně chce koupit Apple, ovšem tento článek je letošním Aprílem a doufám, že jste se nenechali napálit.