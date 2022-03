S návratem Touch ID se u iPhonů v brzké době nepočítá

Fanoušci autentizační technologie Touch ID věřící v to, že se ji Apple v dohledné době rozhodne vrátit zpět na iPhony by se měli začít pomalu smiřovat s opakem. Tvrdí to alespoň zdroje uznávaného Apple analytika Minga-Chi Kua, dle kterých měl kalifornský gigant poté, co se mu podařilo přizpůsobit Face ID roušce na obličeji své plány přehodnotit.

Byla to právě pandemie COVID-19, která měla podle dostupných informací Apple přimět k oprášení myšlenky dostat na iPhony Touch ID a Face ID současně s cílem nabídnout uživatelům pohodlné autentizační možnosti za každé situace. Otisk prstu se totiž ukázal v době nasazených roušek a respirátorů jako o poznání přívětivější autentizační metoda, po jejímž návratu začali ostatně i mnozí jablíčkáři v té době volat. Apple měl sice na implementaci čtečky otisků prstů pod displejem pracovat a dokonce i vytvořil pár funkčních prototypů, avšak ty údajně nesplňovaly jeho požadavky na spolehlivost a komfort. Současně s vývojem poddisplejových čteček proto pracoval i na přizpůsobení Face ID rouškám, které následně relativně nedávno uvolnil. A právě tím své plány o Touch ID opět uložil k ledu.

Podle Kua sice Apple o návrat Touch ID na iPhony i nadále stojí, avšak v současnosti se nejedná o prioritu, nýbrž o jeden z výhledových cílů. Přesně kvůli tomu proto nemá dle Kua smysl očekávat návrat Touch ID na iPhony dříve než v roce 2025, přičemž i tento rok je samozřejmě nejistý. Pokud se však Touch ID u iPhonů skutečně opět dočkáme, dá se očekávat, že bude na zcela jiné úrovni než je tomu nyní u konkurenčních androidů s jejich poddisplejovými čtečkami. Spekuluje se například o podpoře snímání otisků prstů po celé ploše displeje a tak podobně.