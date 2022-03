Nejen iPhony. Silnou ochranu proti sledování AirTagy nabídnou i Androidy

Když Apple zhruba před rokem představil světu svůj historicky první lokalizátor AirTag, jen stěží měl zřejmě v hlavě to, jak tvrdě bude kritizován za jeho možné zneužití ke sledování lidí. Právě z toho však začali mít mnozí uživatelé po jeho vydání relativně velké obavy, jelikož se jednalo v té době o první levné řešení, které mohlo díky integraci do sítě Najít informovat o jejich poloze de facto v reálném čase (samozřejmě za předpokladu, že se budou pohybovat na místech s vysokou koncentrací Apple produktů). Apple si sice vzal tyto obavy k srdci a začal pracovat na nástrojích, které riziko sledování sníží, ale ty jsou bohužel 100% využitelné jen na jeho produktech. Jak se však zdá, nyní se chystá vzít situaci do rukou i konkurenční Google stojící za Androidem.

Portálu 9to5google se podařilo v kódu Androidu objevit informace o tom, že u něj Google dle všeho pracuje na systémové integraci jakéhosi vyhledávače Bluetooth lokalizátorů v blízkosti daného zařízení, na které by měl systém automaticky upozorňovat jakožto na možné riziko sledování. Ve své podstatě se tak bude jednat o tentýž systém, který využívá Apple u produktů v síti Najít, avšak na rozdíl od něj bude ještě více otevřený a tedy univerzálnější.

Jelikož Google práce na nativním detektoru lokalizátorů v čele s AirTagy zatím oficiálně nepotvrdil a navíc z kódu vyplývá, že jsou práce na něm v rané fázi vývoje, je poměrně pravděpodobné, že svět od jeho vydání dělí ještě několik měsíců. Pokud se však podaří dotáhnout ke zdárnému konci, mohly by být obavy ze zneužívání lokalizátorů jednou provždy vymýceny, jelikož obě hlavní mobilní platformy nabídnou proti nim poměrně efektivní obranu.